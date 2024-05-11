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Звезда «Чужого» появится в еще одной космической кинофраншизе

Американская актриса Сигурни Уивер, прославившаяся ролью Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой», станет частью еще одной космической кинофраншизы. О новой строчке в фильмографии кинозвезды пишет Hollywood Reporter.

Звезда «Чужого» появится в еще одной космической кинофраншизе
© Lenta.ru

По данным издания, Уивер может сыграть в ленте «Мандалорец и Горгу» — полнометражном продолжении телесериала «Мандалорец». Ведутся переговоры. Персонаж входит во вселенную Джорджа Лукаса «Звездные войны», а действие разворачивается спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая». К главной роли странствующего охотника за головами вернется Педро Паскаль. В режиссерском кресле вновь окажется Джон Фавро.

Роль астронавта Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой» стала актерским прорывом для Уивер и эталоном экшн-героини. Рипли не планирует.

Фильмы и сериалы
Чужой
Сигурни Уивер
Педро Паскаль
Джон Фавро
Джордж Лукас