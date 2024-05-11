Стало известно расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»

В понедельник, 13 мая на телеканале ТНТ стартует новый спин-офф культового сериала про студентов — «Универ. 13 лет спустя» станет продолжением истории «10 лет спустя», но через три года.

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К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».

Предполагается, что в новом сезоне вновь будет 12 серий по часу, хотя официальной информации пока нет. Каждый новый эпизод будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 по мск, а часом ранее будут показывать предыдущую серию. По пятницам будут повторят четыре серии сразу — с 14:00 до 18:00.

Помимо ТНТ, сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода эпизодов сериала «Универ. 13 лет спустя»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 13 мая

2-я серия 14 мая

3-я серия 15 мая

4-я серия 16 мая

5-я серия 20 мая

6-я серия 21 мая

7-я серия 22 мая

8-я серия 23 мая

9-я серия 27 мая

10-я серия 28 мая

11-я серия 29 мая

12-я серия 30 мая