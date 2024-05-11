Стало известно расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»

Расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»
В понедельник, 13 мая на телеканале ТНТ стартует новый спин-офф культового сериала про студентов — «Универ. 13 лет спустя» станет продолжением истории «10 лет спустя», но через три года.
К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».
Предполагается, что в новом сезоне вновь будет 12 серий по часу, хотя официальной информации пока нет. Каждый новый эпизод будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 по мск, а часом ранее будут показывать предыдущую серию. По пятницам будут повторят четыре серии сразу — с 14:00 до 18:00.
Помимо ТНТ, сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Расписание выхода эпизодов сериала «Универ. 13 лет спустя»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 13 мая
2-я серия 14 мая
3-я серия 15 мая
4-я серия 16 мая
5-я серия 20 мая
6-я серия 21 мая
7-я серия 22 мая
8-я серия 23 мая
9-я серия 27 мая
10-я серия 28 мая
11-я серия 29 мая
12-я серия 30 мая