Один из самых успешных сериалов в истории ТВ продлили на второй сезон

Как говорится, да кто бы сомневался: тщательнейшая костюмированная историческая драма "Сёгун", практически сразу после премьеры ставшая сенсацией, получит продолжение, сообщает Deadline.

© Kinorium.com

Новая информация прозвучала вопреки заверениям создателей, что история закончена, их всё всецело в ней устроило и продолжать там вообще нечего.

Известно, что звезда шоу и его продюсер Хироюки Санада уже подписал контракт на второй сезон - об этом сообщает источник портала.

Других подробностей нет.

На продолжении канал настоял ввиду серьезного коммерческого успеха сериала и одобрения критиков. Сроки не обозначены.