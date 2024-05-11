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"Лестница в небо". В Москве прошел показ фильма о фехтовании на Олимпийских играх в Токио

Премьерный закрытый показ документального фильма "Лестница в небо" - картины о российской команде по фехтованию на Олимпийских играх в Токио - прошел в субботу в столичном кинотеатре "Иллюзион". Режиссером картины выступил Рауф Мамедов. В фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

В Москве прошел показ фильма о фехтовании на Олимпийских играх в Токио
© РИА Новости

В основу ленты легли выступления российских фехтовальщиков на Олимпийских играх в Токио. Спортсмены завоевали восемь медалей, больше, чем какая-либо другая сборная. Главным рассказчиком стал двукратный олимпийский чемпион по фехтованию (1964, 1968) Марк Ракита, он провел зрителя по всем главным событиям на Олимпиаде в Токио. В фильме приняли участие олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, тренеры Дмитрий Шевченко, Руслан Насибуллин, Дмитрий Глотов, Анзор Гагулашвили и другие.

"Мы много лет общаемся с представителями индустрии кино, Евгений Богатырев подал идею, Рауф Мамедов снял этот фильм, не родственник - однофамилец. Сейчас мы отлучены, можно заняться творчеством. В сентябре 2023 года мы начали снимать этот фильм на сборе в Сириусе, плюс те съемки, которые я делал как тренер в Токио, сохранились, мастера смогли все это сформировать. В фильме есть и радость, и трагедия, и драматургия. Там все берет за живое, это не искусственное, это реальная наша спортивная жизнь, как мы готовились, выступали и побеждали, радовались, горевали", - рассказал Мамедов ТАСС перед показом картины.

Картина поделена на две части и три раздела - три вида фехтования: шпага, сабля и рапира. В командной шпаге российские спортсмены взяли серебро, завоевав первую олимпийскую медаль с 1996 года. Мамедов вспоминает, насколько напряженная атмосфера была во время боев: "Я с утра орал как ненормальный, итальянцы давили на судей. Приходилось тоже со своей стороны орать на судей, такой ор [стоял]".

В четвертьфинале россиянам, Павлу Сухову, Никите Глазкову, Сергею Ходосу и Сергею Биде, удалось выбить итальянцев, в полуфинале - китайцев, в финале команда проиграла сборной Японии (36:45).

"После встречи были расстроены, выходили за золотом, - вспоминает Сухов. - Первые минут 15 посидели и погрустили. Мы сделали все, что могли, даже чуточку больше, в целом мы довольны. Мы идем все к одной цели и мечте, каждый делает свой вклад, спортсмены тренируются, тренеры тренируют".

Хитрости для победы

Позже зритель перемещается в другой вид фехтования - сабля. С первого кадра, где показывается, как Великая выходит из номера в Олимпийской деревне, вспоминается, в каких условиях прошла Олимпиада.

"Перед тем как выйти из номера, мы должны надеть маски. Это главное правило", - отметила Великая.

Тогда в женской сабле в финал прорвались две российские спортсменки, - Великая, уже опытная спортсменка, олимпийская чемпионка, и София Позднякова, для которой Игры в Токио стали первыми. Мамедов вспоминает, что было принято решение не выходить к дорожке ни с одной из спортсменок, выбрать, за кого болеть, в этом случае было невозможно. В том невероятно эмоциональном бою победу одержала Позднякова (15:11), Великая проиграла в финале в третий раз подряд.

Ракита так объясняет проигрыш Великой: "Великая выходит драться и побеждать. То, что Великая не стала олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях, я считаю, говорит о том, что у нее настолько дружелюбный характер, что она не могла разозлить себя на своих товарищей по команде. За первое место не только фехтовать надо, но и драться, ненависть не смогла вызвать, поэтому она проиграла".

В женской командной сабле победу одержала сборная России, в команде важно придерживаться правильной тактики расставления боев, просчитать буквально каждый шаг. Заслуженный тренер Российской Федерации Василий Скорневский отметил: "В таком виде, как женская сабля, наши девушки гегемоны мирового фехтования, мужчины, пошутим, тянутся за ними, чтобы не подводить дам".

В командной сабле Великая едва не снялась с турнира из-за болей в ноге.

Мамедов вспоминает, как настоял на том, чтобы Великая не фехтовала в последнем бою: "Ты падаешь, хватаешься за голеностоп, я не дам тебе опозориться".

Два из трех боев Великая проиграла.

"Тренеры занервничали, Великая проиграла свой бой. Я вспомнила ее же слова: "Вы не должны покидать дорожку в расстроенных чувствах". Я старалась всех подбодрить. Был перелом, когда Оля Никитина вышла, нанесла много ударов, так мы вырвались вперед", - говорит Позднякова.Мамедов рассказал о хитрости, как удалось сбить темп соперниц: "Поменяли саблю Никитиной, но саблю обычно не меняют. Затем поменяли второй раз, французы начали возмущаться". Тренер Дмитрий Глотов рассказывает, как французы готовились к финалу: "Сборная Франции на полу лежала, рисовала, готовила планы, бородинское сражение будто готовили".

Борьба сквозь боль

Соревнования в рапире стали самыми эмоциональными на Играх. Ильгар Мамедов вспоминает, как тогда его критиковали за выбор участников командной рапиры. Глава федерации сделал ставку на еще совсем молодых спортсменов - Антон и Кирилл Бородачевы, которым на тот момент был 21 год, Владислав Мыльников, ему было 20, и Тимур Сафин, уже опытный спортсмен, олимпийский чемпион в командной рапире Игр-2016. В полуфинале команде России удалось победить одну из сильнейших сборных - США. Однако в финале опытные французы не дали обойти себя.

В мужской рапире Кирилл Бородачев остановился в шаге от медалей, его тренер Мамедов так вспоминает этот момент: "Это моя внутренняя катастрофа, впервые хотел взять чехол и выбросить, чтобы больше никогда не быть тренером, при счете 14:9 напряженный стал, рука дрожала, два раза менял рапиру. Глаза у Кирилла были стеклянные".

В женской рапире серебро и бронзу взяли Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Для Дериглазовой на какой-то период это стало трагедией, ее тренер, Ильдар Мавлютов, был сильно болен.

"Мне было очень обидно, я не смогла порадовать своего тренера, я понимала, что мой тренер в таком состоянии приехав на Олимпийские игры, он ждал, чтобы я выиграла золото на его глазах. Когда в финале я проиграла, было тяжело, я ждала командные соревнование, чтобы добыть золотую медаль".

И желание Дериглазовой сбылось - команда России одержала победу.

Финал командной рапиры выдался слишком драматичным. Юная дебютантка крупных соревнований Марта Мартьянова подвернула ногу в первом же бою, физиотерапевт сборной России Александр Буров сказал, что встать спортсменка не сможет. Как оказалось позже, Мартьянова порвала пять связок. Однако она продолжила бороться, как и другие девушки. Спустя полтора месяц после Игр в Токио тренер Мавлютов скончался.

Фильмы и сериалы
Владислав Мыльников
Лариса Коробейникова
Кирилл Бородачев
Ильгар Мамедов
София Позднякова
Дмитрий Глотов
Никита Глазков
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