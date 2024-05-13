Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, вновь стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 235,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 9 по 12 мая.

© Кадр из сериала «Сто лет тому вперед»

Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Вторую строчку в рейтинге занял "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя, собрав 42,9 млн рублей. В основе сюжета картины - одноименный мультфильм, снятый Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

На третьем месте - комедия "Как я встретил ее маму" режиссера Егора Сальникова, собравшая 33,6 млн рублей. По сюжету кавказские родственники обрусевшего осетина решили помочь ему исполнить древнюю традицию - прокатить его питерскую невесту до аула, однако ситуация выходит из под контроля. В фильме сыграли Грант Тохатян, Мамука Патарава, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Елизавета Кононова, Эвелина Бледанс и другие артисты.