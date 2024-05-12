В Москве прошла премьера документального фильма «Лестница в небо»

В Москве прошла премьера фильма о российских фехтовальщиках на Олимпиаде в Токио.

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Закрытый показ документальной картины «Лестница в небо» состоялся 11 мая в кинотеатре «Иллюзион». Режиссером выступил Рауф Мамедов, в фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

В основу ленты легли выступления российских фехтовальщиков на Олимпийских играх в Токио, где они завоевали восемь медалей (три золота, четыре серебра и одну бронзу) – больше, чем представители любой другой сборной.

В фильме приняли участие олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и другие.