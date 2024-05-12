Виталий Гогунский рассказал, что изначально не хотел сниматься в продолжении «Универа»

Недавно стало известно, что режиссер Вячеслав Дусмухаметов взялся за съемки культового сериала «Универ». В продолжении ситкома зрители увидят, что произошло с главными героями за последние 13 лет.

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Актер Вячеслав Гогунский также примет участие в съемках. Хотя, по его признанию, такое решение он принял не сразу.

Сначала ему не хотелось возвращаться к роли глуповатого Кузи. Однако преображения, которые произошли с его героем, заставили Гогунского по новому посмотреть на ситком.

«Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: «Вернись, Кузя станет олигархом», я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок», — заявил артист в разговоре с «7Дней.ру».

По сюжетной линии Кузя разбогател на пельменях. Однако даже спустя 13 лет его чувства к ветреной блондинке Маше у него не прошли. В продолжении сериала миллионер кузя будет из всех сил пытаться любимую.

Напомним, в сериале также сыграет актер Стас Ярушин. Ранее он высказался на тему отсутствия Настасьи Самбурской в новом сезоне культового сериала. Также он назвал КВН «адом».