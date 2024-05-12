Соблазнять Горбункова должна была Лучко: как снимали фильм «Бриллиантовая рука»

Легендарный советский киношедевр Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» вышел на широкие экраны в 1969 году и сразу стал лидером проката. «Вечерняя Москва» вместе с историком кино рассказывает, как проходила работа над картиной и что осталось за кадром.

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Пересадить на советскую «почву»

Историю о контрабандистах, которые перевозят золото в гипсовых повязках, сценарист и соавтор режиссера фильма Леонида Гайдая Яков Костюковский вычитал в журнале «За рубежом»: так поступали мошенники в Европе. Идея для сценария была хорошая, но было трудно пересадить ее на советскую «почву»: нет смысла переправлять ценности в СССР, где дефицит и особо не разгуляешься...

Но Гайдаю удалось «продать» оригинальный замысел всемогущему худсовету. В заявке на съемки фильма режиссер написал: «В последние годы советский рубль окреп, завоевал солидные позиции». Это обстоятельство вызвало нездоровый интерес к нашей стране профессиональных контрабандистов...» Это сработало, и заявку на картину с рабочим названием «Контрабандисты» приняли!

Худсовет решил единогласно

— Главного персонажа, Семена Семеныча Горбункова, писали специально для Юрия Никулина. На период съемок артист получил полугодовой отпуск в цирке, — рассказывает историк кино Александр Шпагин. — А на роль Геши Козодоева, которого в итоге воплотил Андрей Миронов, руководство Госкино прочило Георгия Вицина. Но Гайдай склонялся к Миронову, потому что понимал, что Геша должен быть молодым человеком — на контрасте со вторым злодеем, Леликом, который старше. Достался Лелик в итоге Анатолию Папанову.

На эту «должность» претендовали еще Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский, но худсовет почти единогласно утвердил Папанова.

Женой Горбункова могла стать не только реальная супруга Гайдая Нина Гребешкова. Рассматривалась также кандидатура Ии Саввиной. Гребешковой не нравилась скучноватая героиня:

«Ну что здесь можно играть, все какое-то бело-розовое…» — возражала она. «А такой и должна быть жена!» — строго парировал режиссер.

Дорогая Анна Сергеевна

К выбору актрисы на роль Анны Сергеевны — соблазнительницы Горбункова — Гайдай подошел ответственно. Режиссеру хотелось снять в этой роли Клару Лучко, однако та, прочитав сценарий, отказалась: роль показалась ей легкомысленной. И роковую красавицу сыграла Светличная.

— Я помню кинопробы Клары Лучко на эту роль, — вспоминала Светличная. — Она тоже очень стройная. Но у нас совершенно разные типы красоты. У нас в стране народ больше любит блондинок. Эта роль для меня была неожиданностью. Когда я училась во ВГИКе, думала, что мне предстоит играть драматические роли, но мне хотелось стать известной. И я согласилась.

Халат ушел с аукциона

Любопытно, что на пробах все актрисы были одеты в закрытые купальники, но в кадре, по задумке режиссера, Светлане Афанасьевне пришлось предстать в дерзком бикини. Съемки эпизода проходили в павильоне «Мосфильма». Светличная очень смущалась, ведь по сюжету она не просто поет и танцует в купальнике, но и «теряет» бюстгальтер.

На помощь пришел партнер по сцене Юрий Никулин. «Он заметил, что в павильоне слишком много зевак. Договорился с Гайдаем, чтобы все лишние вышли. А ко мне обратился:

«Светка, ну ты чего испугалась? Ничего не бойся, смотри и играй только на меня, я — свой человек...» — вспоминала актриса.

В итоге сцену сняли на ура. Знаменитый халат долго хранился на «Мосфильме», пока не был продан на аукционе за 435 тысяч рублей в 2009 году.

Роль капиталистической заграницы — предположительно, Стамбула — в фильме великолепно «исполняют» пейзажи солнечного Баку. Но диковинная речь «иностранцев» — это тарабарщина, которую зрители слышит в фильме, авторы сочинили сами. Если прислушаться, можно разобрать слова — «Крукл скунс табл шляхт мордюк…»

Сын Юрия Никулина Максим, который тоже участвовал в съемках, вспоминал:

«По вечерам, после окончания смены, отец и Леонид Гайдай садились на открытой террасе отеля и переписывали сценарий на завтрашний съемочный день. Сюжет они не трогали, но реплики персонажей переделывали довольно отважно».

В таких вечерних посиделках, в частности, разрабатывался «иностранный» язык для сцен главного героя «за границей». Один из диалогов предполагалось перевести так:

«Что ты наделал, глупый вонючка!» — «От глупой вонючки и слышу!»

Никулин предложил сконструировать фразу так:

«Вонючка — это скунс, значит, должно звучать: крукл скунс табл шляхт!»

Гайдай предложил еще «усилить» реплику:

«Крукл скунс табл шляхт мордюк!»

Никулин удивленно спросил:

«Почему мордюк?»

Гайдай объяснил:

«А я вчера с Мордюковой поругался»

А был ли взрыв

Газетной страницы не хватит, чтобы перечислить все крылатые фразы, разлетевшиеся в народ, «гэги» (комедийные приемы. — «ВМ»), яркие операторские ходы, которыми богата комедия «Бриллиантовая рука». Возможно, Гайдай придумал завершить фильм изображением ядерного взрыва — чтобы «оттянуть» внимание Госкино от творческих находок, из-за которых могли забраковать на приемке картины. В итоге взрыв действительно вырезали, но эпизод со Светланой Светличной, реплика «Руссо туристо облико морале» и другие драгоценные моменты уцелели.

Трудный жанр

По словам историка кино Александра Шпагина, в картине воплощен один из самых сложных жанров.

— Гайдай работал в жанре эксцентрической комедии, — отмечает Александр Шпагин. — Ведь для того, чтобы именно этот жанр был смешным, его юмор должен быть социально узнаваем.

Он должен опираться на определенные архетипы и недостатки нашей жизни. Герои должны быть похожи на нас и наших знакомых, ситуации должны отсылать к знакомым жизненным реалиям. И Гайдай это великолепно понимал. Его юмор максимально ассоциативен.