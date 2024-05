Группа Ghost представила первый трейлер своего фильма Rite Here Rite Now

Шведская рок-группа Ghost выпустила трейлер к картине Rite Here Rite Now (с английского «Обряд здесь, обряд сейчас»). По словам лидера коллектива Тобиаса Форге, в фильме зрители увидят кадры с их больших шоу в Лос-Анджелесе, которые прошли в 2023 году. Также в Rite Here Rite Now будет сюжет, с помощью которого фанаты смогут увидеть историю из альбомов Ghost.

Дата премьеры фильма от Ghost пока неизвестна, сообщает «Kerrang!».

Напомним, что ранее неизданный сольный альбом Тобиаса Форге был продан за 5434 доллара.