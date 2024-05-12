Семь самых разных мам из мультфильмов

В мультфильмах мамы часто выступают важными персонажами, которые вдохновляют зрителей своими качествами и поступками, даже если нам не называют их имён. Они могут быть самыми разными: заботливыми и добрыми, смелыми и решительными, справедливыми и мудрыми. Анимационные мамы отражают разные аспекты материнства, они часто являются не только примерами для подражания, но и главными двигателями сюжета.

© tlum.ru

Благодаря проникновенным историям о матерях в мультфильмах, зрители получают возможность по-новому взглянуть на роль матери в семье. Тлум.Ру выбрал 7 самых интересных, разнообразных и ярких мам из мультфильмов в честь Международного Дня матери, который традиционно отмечается во второе воскресенье мая.

Какая она мама: меняющая своё мнение

Сложно ли простить своего ребёнка, если он в лицо говорит о ненависти к вам? Не переживайте, мамы, зачастую дети это не всерьёз, и это единственный способ для них выразить свои сложные подростковые эмоции. На протяжении всего фильма Мерида переворачивает мир с ног на голову, чтобы найти лекарство, показывая, как даже непослушные дети могут сильно любить своих матерей. Элинор умудрилась, пройдя через сложнейшие испытания, понять эмоции своей дочери-подростка и сумела договориться с ней.

Линда Митчелл, «Митчеллы против машин»

Какая она мама: боевая

Эта мама из тех, кто и семью сплотит, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Ради своих детей Линда готова на всё — и, уж поверьте, она это доказала. Многие мамы узнают в ней себя, особенно в момент нервного срыва: когда твоей семье угрожают, ты превращаешься в настоящего берсерка.

Елена, «Чик-Чирикино»

Какая она мама: многозадачная

Можно ли справиться с огромным семейством, да ещё и оставаться бодрой, весёлой и жизнерадостной? Можно, но сложно — это показывает Елена, правда, и у неё порой случаются небольшие срывы. Главное, помните — заботиться о себе для любой мамы важнее всего, ведь без вас всё может посыпаться как карточный домик.

Какая она мама: супергеройская

Это женщина, которая может спасти мир, вернуться домой вовремя, чтобы проверить домашнее задание своего сына по математике, убедиться, что романтические трудности дочери не навредят ей и заодно справиться со сверхспособным младенцем. Ну просто супер-мама!

Кенга, «Винни-Пух»

Какая она мама: внимательная

Что делать, если ты мама гиперактивного ребёнка? Соответствовать! Во всех фильмах о Винни-Пухе Кенгу обычно защищает Крошку Ру, несмотря на его авантюрный характер, и она всегда готова присоединиться к Винни, Пятачку и их милой банде в их поисках горшочков с мёдом, Тигров или Слонопотамов.

Какая она мама: как родная

Пускай Кала для Тарзана — не родная, и даже не человек, она всё равно остаётся мамой. Переживая смерть своего сына-гориллы, она всё равно согласилась стать приёмной матерью человеческого ребёнка. Кала не только спасает Тарзана от участи быть убитым леопардом вместе с его родителями, но и воспитывает Тарзана достойным молодым человеком. И когда он решает покинуть джунгли вместе со своей возлюбленной, Кала ставит сына на первое место и принимает его решение, давая ему понять, что он всегда будет в её сердце.

№ 7. Мин Ли, «Я краснею»

Какая она мама: повзрослевшая

Порой вырасти нужно не только детям, но и их родителям — иногда детские травмы дают о себе знать даже во взрослом возрасте, и нужно немало душевных сил и психологической работы, чтобы побороть их. Мин Ли показала — можно поменяться в любом возрасте и стать самой лучшей мамой для своего ребёнка.