«Доктор Кто» вернулся: стоит ли смотреть продолжение легендарного сериала

У фантастического сериала «Доктора Кто» стартовала новая эпоха — с Шути Гатвой в главной роли и старым-новым автором Расселом Т. Дэвисом во главе проекта.

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Но начало нового сезона вышло неоднозначным.

Долгая дорога домой

Знаменитый фантастический британский сериал «Доктор Кто» для многих зрителей сегодня уже не нуждается в представлении. История путешественника во времени и пространстве, который летает по галактике на синей полицейской будке (ТАРДИС), давно стала культурным феноменом не только в Британии, но и во всём мире.

Особую популярность 60-летний сериал приобрёл после «возрождения» в 2005 году, когда его шоураннером стал Рассел Т. Дэвис. Фанаты классических эпизодов сразу оценили Доктора в исполнении Кристофера Экклстона, но на новую ступень славы шоу помог перейти именно Дэвид Теннант, который стал уже 10-м Доктором. Сам главный герой сериала по канону обладает способностью к регенерации, что и позволяет авторам сохранять общий сюжет при смене центральных актёров.

После Дэвиса, который провёл на посту четыре сезона, пост главного сценариста занял Стивен Моффат («Шерлок»). Под его присмотром у сериала эволюционировал стиль повествования, а актёра на главной роли сменили дважды — Теннант передал «эстафету» Мэтту Смиту, а тот позже уступил позицию Питеру Капальди. На эре Капальди, как казалось тогда, завершилось и участие Моффата в сериале. Некоторые авторы работали над шоу с самого его возрождения, продержавшись до 2017 года и последнего эпизода Капальди. К примеру, среди них был прекрасный композитор Мюррей Голд.

За Моффатом и Дэвисом на сцену вступил Крис Чибнелл («Убийство на пляже»), который решил перелопатить сериал под своё видение. Роль Доктора отошла Джоди Уиттакер, число спутников героя выросло сразу до трёх, а общий стиль шоу изменился. Социальные подтексты потеряли тонкость, фантастическая часть поблёкла на фоне прошлых историй, а новую версию Доктора так и не смогли раскрыть со свежей стороны. И перед уходом Чибнелл нанёс мощный сюжетный удар канону всей вселенной, чем невероятно разозлил огромное число фанатов.

На фоне скандалов из-за решений автора у сериала упали оценки, а часть зрителей и вовсе охладела к этой истории. Но именно в тот момент BBC объявила о возвращении Рассела Т. Дэвиса на пост шоураннера. Вместе с собой он вернул для трёх спецэпизодов Дэвида Теннанта, которого следом заменили в роли Доктора Шути Гатвой («Сексуальное просвещение»). Заодно BBC заключила соглашение с Disney, благодаря чему у «Доктора Кто» появились дополнительный бюджет и постоянная площадка для релиза вне Британии — онлайн-кинотеатр Disney+.

«Доктор Кто»: информация о сериале

Название: «Доктор Кто» (Doctor Who)

Автор: Рассел Т. Дэвис

Актёры: Шути Гатва, Милли Гибсон и другие

Дата выхода: 11 мая 2024 года (новый сезон)

Жанр: драма, комедия, фантастика

Серии: 8 серий (новый сезон)

Где смотреть: BBC, Disney+

«Доктор Кто»: где смотреть?

Сериал показывают на BBC и в онлайн-кинотеатре Disney+, сейчас появилось два эпизода нового сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат BBC.

Новая эпоха «Доктора Кто»

Спецэпизоды с Дэвидом Теннантом, которые выпускали под 60-летний юбилей шоу, можно было назвать переходным периодом «Доктора». Но с релизом «Космических деток» и «Дьявольского аккорда» новая эпоха сериала стартовала в полную силу — у сезонов даже обнулили нумерацию, это случилось второй раз в истории шоу. Сериал по идее должен на данном этапе привлечь не только старых фанатов вселенной, но и новых зрителей. И вот с последним как раз могут возникнуть проблемы.

Сюжет «Деток» повествует о путешествии Доктора со своим новым компаньоном Руби Сандей (Милли Гибсон) на космическую станцию, где всем заправляют… маленькие дети. Взрослые были вынуждены покинуть свои посты, а за героями теперь присматривает лишь одна няня. И ещё по коридорам бродит жуткий монстр, с которым нужно разобраться персонажам.

Главная проблема эпизода заключается в том, что он плохо работает в качестве пилота для новых зрителей. Такой сюжет вряд ли удивит старых фанатов — в конце концов, Доктор встречался не только с историческими личностями, но и с самим Сатаной. Но для случайного человека повороты первого эпизода могут показаться чересчур странными. К примеру, для диалогов детей используют силу графики, которая смотрится здесь чрезвычайно сомнительно. Возвращается в эпизоде и спорный юмор, который тоже будет знаком зрителям «со стажем» — ничего на уровне историй с инопланетными Сливинами здесь нет, но без шуток о соплях дело не обошлось.

В эпизоде Доктор активно объясняет основные понятия вселенной и своего прошлого, но подаются эти моменты без особой элегантности. Чувствуется, что эту «краткую википедию» создали именно для новых зрителей, но её эффективность вызывает сомнения. В смысле погружения во вселенную эта серия значительно уступает «пилоту» 11-го Доктора (Мэтт Смит), где отлично представляли персонажа и его образ для следующего поколения фанатов (пятый сезон, первая серия).

Ещё «Детки» прямо продолжают события спецэпизодов, где аудитории представили новую версию злодея Игрушечника (Нил Патрик Харрис), новый тип регенерации Доктора и загадки прошлого Руби Сандей. Получается, что без просмотра этих серий часть диалогов между героями вообще не будет иметь смысла — это же, кстати, касается и «Дьявольского аккорда».

Сам эпизод нельзя назвать совсем неудачным, так как основная идея у него забавная, да и «химия» между центральными героями присутствует. К тому же Гатва в роли Доктора продолжает напоминать энергичного Мэтта Смита, отвлекающего своим запалом от проблем с сюжетом. В прошлом у «Доктора» бывали и более серьёзные провалы, включая и творения самого Дэвиса — вроде «Любви и монстров». Другое дело, что в качестве стартовой точки «Детки» смотрятся странно, так как серия может оттолкнуть новых зрителей, а не привлечь их к экранам.

Танцуй-танцуй!

«Дьявольский аккорд» в разы больше напоминает классический формат эпизодов «Доктора» после возрождения. По сюжету, Доктор и Руби отправляются в прошлое, чтобы посмотреть на запись первого альбома The Beatles. Но всё идёт не по плану, ведь в историю вмешивается злодейский похититель музыки Маэстро (Джинкс Монсун).

Во второй серии есть как путешествие в прошлую эпоху с тематическими костюмами, так и встреча с парой исторических личностей. Сюжет вращается вокруг темы музыки и её влияния на людей — эта идея наверняка будет актуальной для многих зрителей. Маэстро похищает музыку и тем самым лишает ярких красок жизнь самых разных представителей общества, поэтому (конечно же) Доктору нужно будет вмешаться в происходящее.

В эпизоде присутствуют все черты, из которых состоит удачный эпизод «Доктора» — нотки хоррора, яркое историческое событие, харизматичный злодей и понятная метафора в центре сюжета. Мысль о пользе и необходимости музыки здесь подаётся намного удачнее, чем подтексты «Деток» или даже идеи Дэвиса из спецэпизодов ранее.

Эксцентричный образ Маэстро тоже вписывается в пантеон негодяев вселенной, которые любят эффектные появления и обладают нотами (в данном случае — буквально) безумия. У Маэстро есть черты, свойственные старому злодею серии, Мастеру, но всё же упор на музыкальную тему смотрится довольно оригинально. Тем более что авторы с помощью Маэстро даже умудрились обыграть заглавную композицию всего сериала.

Кстати, во втором эпизоде более уместно используется и графика. В один момент между Доктором и Маэстро вообще происходит некое подобие музыкальной дуэли, смахивающей на сцену из сиквела «Доктора Стрэнджа» Сэма Рэйми. А композитор Мюррей Голд, который вернулся с Дэвисом к сериалу, в очередной раз демонстрирует свои профессиональные умения.

Во втором эпизоде продолжается и развитие темы загадок сезона, которые появились ещё в спецэпизодах. Прошлое Руби вызывает всё больше вопросов, а злодеи продолжают намекать, что впереди Доктора ждут какие-то очень серьёзные испытания. Конкретных ответов пока нет, но радует, что эти темы не забрасывают на задний план до финала всего сезона. Правда, кому-то результат может напомнить сагу о «Плохом волке» из историй Экклстона или сюжеты про Эми Понд от Стивена Моффата.

Ироничным образом центральный недостаток эпизода связан с самой группой The Beatles, так как она в сюжете принимает очень малое участие. Авторы не приобрели права на использование песен творцов, поэтому «битлы» появляются здесь почти что в качестве камео — их участие важно в сюжете, но на месте героев могли быть любые другие музыканты. Да и сходство артистов с реальными прототипами оставляет желать лучшего.

Финальный номер-мюзикл тоже наверняка придётся по душе не всем, хотя его и нельзя назвать большим сюрпризом после пения Доктора с гоблинами в эпизоде под Рождество. Номер тематически вписан в историю серии, однако она работает и без него.

«Доктор Кто»: стоит ли смотреть?

Старт нового сезона «Доктора Кто» нельзя назвать успешным во всём — у него много старых «болячек» сценариев Дэвиса, включая спорный юмор, хаотичность событий и не всегда удачную реализацию идей. С другой стороны, классические плюсы тоже на месте, а темп значительно выправился по сравнению со спецэпизодами — особенно это касается музыкальной серии.

Новая версия Доктора только начинает раскрывать свой потенциал, который может как засиять, так и потухнуть в руках разных историй и авторов. На успех наверняка повлияет и третья серия сезона от «ветерана» франшизы в лице Стивена Моффата, который умеет придумывать стрессовые ситуации для героя. Правда, сам сериал уже продлили на следующий сезон, поэтому у этого Доктора будет много шансов для того, чтобы завоевать сердца фанатов — как новых, так и старых.

Новый сезон стоит смотреть с определённой установкой, поскольку первая серия не раскрывает все сильные стороны сериала. Но со второй ситуация исправляется.

Оценка «Доктору Кто»: 5 из 10 (первый эпизод) и 8 из 10 (второй)

Понравилось

Отличная «химия» между главными героями

Удачный злодей и тема второго эпизода

Не понравилось