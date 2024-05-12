Фильм «Планета обезьян: Новое царство» стартовал с $129 млн по всему миру

По итогам дебютных выходных фильм «Планета обезьян: Новое царство» заработал в прокате США $ 56,5 млн. Лента стартовала выше ожиданий аналитиков и во франшизе уступила лишь «Планете обезьян: Революции», вышедшей в 2014 году ($ 72 млн).

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Что касается общий кассы, то «Новое царство» запустилось по миру с общим результатом в $ 129 млн. Учитывая бюджет в $ 160 млн и положительные отзывы зрителей, картина может окупиться уже в ближайшие недели. Авторы ленты тем временем планируют выпустить ещё как минимум пять фильмов, в общем счёте рассказав историю из девяти лент.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая. Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.