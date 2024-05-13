В Петербурге откроется фестиваль "Виват кино России!"

XХХII Всероссийский фестиваль "Виват кино России!" откроется в Санкт-Петербурге показом фильма внеконкурсной программы - лирической комедии "Обе две" режиссера Владимира Котта. Торжественное открытие пройдет в Театре-фестивале "Балтийский дом".

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В программе фестиваля - 66 фильмов, из них 8 вошли в конкурс, а остальные будут представлены в специальных программах и событиях.

"Всего планируется показать 74 сеанса, все показы бесплатные - это традиция фестиваля. В этом году мы решили все конкурсные показы провести в кинотеатре "Родина", - рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор фестиваля Людмила Томская.

В конкурсе соревнуются фильмы, снятые на киностудиях страны за 2023-2024 годы. Среди них "1993" Александра Велединского, дебютный фильм Ильи Шагалова "Аквариум", "Блиндаж" Марка Горобца, "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Летучий корабль" Ильи Учителя, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "Сказки Гофмана" Тины Баркалая и "Мужчина и женщина" Владимира Котта (фильм будет показан зрителю впервые). "Каждая из картин, которые попали в наш конкурс, - это фильм по-своему уникальный, выдающийся, в чем-то, если угодно, первый и главный", - подчеркнула на пресс-конференции председатель отборочной комиссии Ирина Павлова.

Профессиональное жюри фестиваля в этом году возглавляет известный театральный режиссер Григорий Козлов. Ирина Павлова напомнила, что Козлов начинал свою профессиональную деятельность на "Ленфильме", мечтая стать кинорежиссером, но судьба повернулась так, что он стал выдающимся мастером российского театра.

"Григорий Михайлович, живая легенда нашей культуры, в этом году согласился стать председателем нашего жюри", - отметила она.

Козлов на протяжении недели будет смотреть фильмы вместе со зрителями. Также в жюри вошли продюсер, киновед Наталья Мокрицкая, актриса Алена Бабенко и актеры Эвклид Кюрдзидис и Антон Сиверс.

Специальные программы и события

Специальные программы фестиваля будут посвящены темам семьи, патриотического воспитания, науки и технологий, а также Петербургу в кино. Ряд кинопрограмм пройдет под знаком юбилеев выдающихся деятелей отечественного кино - Олега Янковского, Василия Ланового, Глеба Панфилова. Также отдельные программы посвятили 100-летию киностудии "Мосфильм" и Карену Шахназарову. Фестивальные показы пройдут на площадках кинотеатров "Родина", "Восход", "Дружба", "Заневский", "Уран" и "Фильмофонд".

Особое событие фестиваля - творческий вечер народной артистки России Эры Зиганшиной, который состоится 15 мая в киноцентре "Родина". Также частью программы по традиции станут мастер-классы для студентов в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств и Институте кино и телевидения. Их проведут народные артисты России Сергей Никоненко и Александр Михайлов.

Фестиваль "Виват кино России!" будет проходить по 17 мая. Это масштабное и знаковое для Петербурга кинособытие, посвященное сугубо отечественному кинематографу. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Союз кинематографистов России и "Петербург-кино".