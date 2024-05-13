В ДНР начались съемки сериала о жизни региона

Съемки нового сериала начались в Донецкой Народной Республике. Как рассказал ТАСС режиссер фильма и автор проекта Владимир Агранович, одна из задач картины - показать мирную сторону жизни региона и его жителей.

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"Когда люди смотрят развлекательный контент из других регионов и их захватывает сюжет, повышается узнаваемость места и его воспринимаемость. Это работа наперед. Боевые действия когда-то закончатся, и Донбассу нужно будет культурно ассоциироваться с чем-то, помимо войны. Пусть это будут его волшебные розы, присущий здешним местам колорит и трудолюбивые, сильные люди", - отметил режиссер.

Он уточнил, что съемки сейчас проходят в Донецке.