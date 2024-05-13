Новая часть «Планеты обезьян» возглавила мировой кинопрокат
Новая часть «Планеты обезьян» возглавила мировой кинопрокат
Блокбастер «Планета обезьян: Новое царство» заработал в первые выходные 129 миллионов долларов в мировом кинопрокате.
56.5 миллионов долларов пришлись на территории США и Канады, а 72.5 миллионов – на международный прокат. Бюджет проекта составил 160 миллионов долларов. В России картина официально не выходила из-за прекращения работы студий Disney / 20th Century.
Сюжетная линия проекта разворачивается вокруг примата Ноя. Он объединяется с девушкой, чтобы дать отпор кровожадному тирану цивилизации обезьян Проксимусу Цезарю. Режиссером проекта выступил Уэс Болл. Известно, что вышедшая ранее трилогия проекта суммарно собрала более 1.6 миллиардов долларов.
Новая часть «Планеты обезьян» возглавила мировой кинопрокат