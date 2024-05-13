Новая часть «Планеты обезьян» возглавила мировой кинопрокат

© Кадр из трейлера фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Блокбастер «Планета обезьян: Новое царство» заработал в первые выходные 129 миллионов долларов в мировом кинопрокате.

56.5 миллионов долларов пришлись на территории США и Канады, а 72.5 миллионов – на международный прокат. Бюджет проекта составил 160 миллионов долларов. В России картина официально не выходила из-за прекращения работы студий Disney / 20th Century.

Сюжетная линия проекта разворачивается вокруг примата Ноя. Он объединяется с девушкой, чтобы дать отпор кровожадному тирану цивилизации обезьян Проксимусу Цезарю. Режиссером проекта выступил Уэс Болл. Известно, что вышедшая ранее трилогия проекта суммарно собрала более 1.6 миллиардов долларов.