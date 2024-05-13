Режиссер «Планеты обезьян: Новое царство» хочет выпустить расширенную версию фильма

Режиссёр фильма «Планета обезьян: Новое царство» Уэс Болл рассказал, что хотел бы выпустить режиссёрскую версию картины. По его словам, она содержит около 30–40 минут вырезанных сцен.

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Болл подчеркнул, что ему пришлось многое вырезать, чтобы фильм получился более цельным.

У нас есть около 30–40 минут удалённых сцен. Если бы я их оставил, фильм был бы перенасыщен. Многое из этого будет на DVD и подобных версиях фильма. Надеюсь выпустить режиссёрскую версию.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая. Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.