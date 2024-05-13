В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

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Фестиваль пройдёт с 24 мая по 1 июня в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина. Там будут показаны российские и зарубежные полнометражные фильмы и тематические программы.

Первым покажут фильм открытия московского Большого фестиваля мультфильмов 2023 года — «Волшебное приключение Да Винчи», в котором создатели мультфильма «Рататуй» рассказывают биографию художника.

Сеансы для детей и подростков пройдут днём 25, 26 мая и 1 июня, а сеансы для взрослых — вечером 24, 25 и 31 мая.

Ранее сообщалось, что на московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО.