Фантастический фильм «Больше, чем люди» покажет «Рен-ТВ»

Российская телевизионная премьера фильма «Больше, чем люди» (Simulant) состоится 18 мая 2024 года на канале «Рен-ТВ». Главные роли в фантастическом триллере канадского режиссера Эйприл Маллен исполнили Сэм Уортингтон, Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Больше, чем люди"

Действие происходит в недалеком будущем. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких: ведь теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида. Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?

В российский прокат фильм вышел в июне 2023 года.

Эфир в 22.10.