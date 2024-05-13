Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022-2023 годы

Шесть российских фильмов, среди которых "Вызов" и "Праведник", претендуют на Национальную премию кинематографических искусств "Ника". Список номинантов за 2022-2023 годы опубликован на сайте премии.

© Кадр из трейлера фильма "Вызов"

Помимо "Вызова" Клима Шипенко и "Праведника" Сергея Урсуляка, лучшим игровым фильмом могут быть названы картина Александра Велединского "1993", фильм Андрея Смирнова "За нас с вами", лента "Снегирь" Бориса Хлебникова и фильм "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян. При этом Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют на премию в категории "Лучшая режиссерская работа".

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Праведник" (13 категорий). В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатами могут стать Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова ("Чувства Анны"), Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в картине "Сердце Пармы", где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в фильме "Праведник", Тимофей Трибунцев за работу в картине "Снегирь" и Леонид Ярмольник за роль в фильме "За нас с вами". Статуэтку "Ника" в аналогичной женской номинации могут получить Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Анимация и неигровые фильмы

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". На премию среди неигровых картин претендуют "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев", среди анимационных проектов - "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков".

Кроме того, награды получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Так, среди сценаристов в число номинантов вошли Александр Велединский ("1993"), Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею"), Геннадий Островский ("Праведник") и Андрей Смирнов ("За нас с вами").

В номинации "Лучшая музыка к фильму" посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за музыку к фильму "Нюрнберг". Также среди номинантов в этой категории - Игорь Вдовин ("Сердце Пармы"), Юрий Потеенко ("Хитровка. Знак четырех") и Василий Тонковидов ("Праведник"). В категории "Открытие года" статуэтку могут получить режиссер фильма "Туман" Наталия Гугуева, режиссер картины "Страсти по Матвею" Сергей Ильин, Мария Золотухина, сыгравшая в "Праведнике", и Макар Хлебников за работу в фильме "Снегирь".

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года. Премия "Ника" не вручалась в 2022 и 2023 годах. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов за 2022 и 2023 годы.