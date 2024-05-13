Вышел дублированный трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Кинокомпания «Наше кино» представила новый дублированный трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Премьера ленты в России состоится уже 30 мая в кинотеатрах страны.

© Кадр из трейлера фильма "Винни-Пух: Кровь и Мед 2"

Видео доступно на YouTube-канале Кино афиша VS. Права на видео принадлежат «Наше кино»/Jagged Edge Productions.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» рассказывает о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Премьера фильма ужасов состоялась 26 марта в Великобритании, а в ближайшие недели «Кровь и мёд 2» появится и в других европейских странах. Критики тем временем оценили сиквел куда выше оригинала, отмечая возросший бюджет и метаповествование.