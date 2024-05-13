Netflix запустит реалити-шоу по мотивам фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Издание Deadline сообщило о том, что Netflix собирается запустить реалити-шоу по мотивам сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Участники проекта должны будут соревноваться друг с другом, однако конкретных деталей пока нет.

© Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Netflix уже связался с несколькими продюсерскими компаниями, которые ранее занимались производством подобных реалити по типу «Американский идол», «Игра в кальмара: вызов», Bullsh*t: The Game Show и Snack vs. Chef.

Реализация проекта возможна благодаря тому, что в 2021 году стриминговый сервис приобрел компанию Roald Dahl Story Company и получил права на использование произведения Роальда Даля.

В 2023 году Netflix выпустил четыре комедийно-драматические короткометражки на основе рассказов писателя. Одна из них, «Чудесная история Генри Шугара», получила «Оскар». Режиссером был Уэс Андерсон.