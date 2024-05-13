Актер Арарат Кещян заявил, что продюсеры «Универа» ограничили питание на съемках

Актер Арарат Кещян в беседе с "ФедералПресс" рассказал об ограничениях на съемках нового "Универа".

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"Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке", - пошутил Кещян.

Он отметил, что наибольшие разногласия с коллегами по "Универу" у него возникали из-за интервью. По словам Кещяна, актеры не раз приходили на интервью, хотя он сам стал отказываться от бесед с журналистами из-за одинаковых вопросов. Также исполнитель роли Майкла отметил, что не чувствует себя заложником образа, так как чувствует свой актерский потенциал.