Актер Арарат Кещян заявил, что продюсеры "Универа" ограничили питание на съемках
Актер Арарат Кещян в беседе с "ФедералПресс" рассказал об ограничениях на съемках нового "Универа".
"Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке", - пошутил Кещян.
Он отметил, что наибольшие разногласия с коллегами по "Универу" у него возникали из-за интервью. По словам Кещяна, актеры не раз приходили на интервью, хотя он сам стал отказываться от бесед с журналистами из-за одинаковых вопросов. Также исполнитель роли Майкла отметил, что не чувствует себя заложником образа, так как чувствует свой актерский потенциал.
"Ощущение заложника роли возникает только у режиссеров и продюсеров. У актеров такой проблемы нет. Актер знает, что вот с этой ролью он справится хорошо, с этой послабее, но он прекрасно понимает, что и с другими ролями он вполне может справиться", - пояснил Кещян.
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