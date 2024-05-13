Картина «Сто лет тому вперед» работала в кинотеатрах в условиях полного отсутствия конкуренции, однако это не помогло сборам, отметил в эфире НСН Алексей Воронков.

Кинотеатры ожидали от фильма «Сто лет тому вперед» сборов в 2,5-3 млрд рублей с учетом качества картины, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН. По его словам, ожидания кинотеатров не оправдались.

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать в прокате РФ и стран СНГ четвертые выходные подряд. За 9-12 мая он собрал еще 234,8 млн рублей, общие сборы с момента премьеры приближаются к 1,2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте в минувшие выходные – сказка «Летучий корабль» (43 млн рублей, всего почти 1,1 млрд рублей), на третьем месте – комедия «Как я встретил ее маму» (33,4 млн рублей).

«"Сто лет тому вперед" изначально позиционировался как фильм-миллиардник. По прогнозам кинотеатров, мы ожидали, что фильм подберется к 2,5-3 миллиардам рублей с учетом качества картины, съемки. По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. На этом фоне понятно, что мы ожидали намного больших сборов. Майские праздники по сборам также ниже ожиданий: два больших четырехдневных уикенда должны были принести как минимум в полтора-два раза больше, чем собрали сейчас. Опять же, "Летучий корабль" – это фильм, который стартовал еще в марте. Для фильма, который отработал полтора месяца, сборы нормальные, потому что фильм уже заканчивает свой прокат», – сказал Воронков.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН отметил, что с сегодняшнего дня фильм «Сто лет тому вперед» потеснит картина «Министерство неджентльменских дел».

«По итогу майских праздников фильм "Сто лет тому вперед" преодолел планку в миллиард рублей и продолжает, действительно, собирать, потому что ничего сопоставимого крупного калибра не выходит. С сегодняшнего дня с пьедестала его потеснит "Министерство неджентльменских дел", которое с трудом, преодолевая кучу препятствий и страданий, все-таки добирается до экранов», – сказал Исаев.

Также он отметил, что общие сборы кинотеатров на майских праздниках вписались в рамки ожиданий «с учетом репертуара».

«Это в рамках ожиданий кинотеатров с учетом того репертуара, который был понятен, потенциал которого все четко осознавали и каких-то сюрпризов тут ждать было не откуда. Довольно спокойно, в каких-то критериях даже уверенно, "Летучий корабль" продолжает собирать свою кассу. "Как я встретил ее маму" – довольно жанровое кино, без звезд, просто как единственная новинка на уикенде Дня Победы, не военное, а развлекательное кино, которое зритель тоже хочет смотреть. Он собрал те скромные деньги, больше он вряд ли мог собрать. К сожалению, крупных, мощных новинок, которые претендуют на сборы в сотни миллионов рублей, у нас новых не появляется», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заявил, что российские «фильмы-миллиардники» приводят миллионы людей в кинотеатры, а в стране открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино, передает «Радиоточка НСН».