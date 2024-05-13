Премьера сериала «Первый класс» состоится 23 мая

Сериал "Первый класс" Светланы Самошиной, который получил специальный приз от "Российской газеты" на фестивале Original+ в феврале этого года, а актриса Юлия Хлынина, сыгравшая в нем, стала победителем в номинации "Оригинальная актриса", выходит в онлайн-кинотеатре Иви 23 мая.

© Кадр из трейлера сериала "Первый класс"

Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева, точнее - их героини молодые мамы - окажутся вовлечены в главное сражение своей жизни - битву за место в элитной школе для своих детей.

Вот только вскоре выяснится, что заветное "Культурное наследие" - так называется школа готово принять лишь одного ребенка. Кто им окажется? Напуганная перфекционисткой-матерью Соня, вундеркинд (по мнению мамы!) Софья или же фантазер Петя? "Первый класс" уже назвали российским ответом сериалу "Большая маленькая ложь".

Автором идеи и соавтором сценарияпроекта стала Елена Любарская, авторами сценария - Анна Соболевская и Светлана Самошина, она же - режиссер-постановщик.

В сериале также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

Прямая речь

Светлана Самошина, режиссер:

"Надеюсь, что зрители узнают в наших героях себя и захотят не повторять их ошибки. Ведь в погоне за успехом мы часто забываем о чем-то более важном. Надеюсь, что у нас получилось рассказать историю, которую зрители посмотрят с улыбкой!".

"Моя героиня Аня похожа на меня своей амбициозностью, целеустремленностью, желанием никогда не сдаваться и идти до конца. А что касается отличий, то в силу того, что я родилась и выросла в столице, а не в маленьком городе, у меня нет такой ярко выраженной "зубастости". Ане необходимо доказать "большой земле", что она есть. Во мне есть больше гармонии, умиротворения и "прививки любви". Моя героиня прошла большие трудности, испытывала страдания, "голодала", но не в физическом смысле, а в психологическом. Именно из этого и родилась ее сверхамбициозность, где на кону может оказаться все: отношения с любимым человеком, семья, дружба и даже достоинство. Те действия, которые совершает Аня ради места в "Культурном наследии", мне не близки. Наверное, потому что я еще ни разу не попадала в подобные ситуации, когда нужно идти на разные хитрости и жертвы, как это делает моя героиня. Но при этом я понимаю, что материнство и желание доказать миру что-то через своего ребенка, может сильно затуманить разум, заставляя человека следовать инстинктам. Возможно, это желание быть ярко проявленным в этом мире".