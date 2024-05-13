16 мая в России выходит мультфильм «Кунг-фу тигр»

Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала эксклюзивный фрагмент новой семейной анимации "Кунг-фу тигр".

© Кадр из трейлера мультфильма "Кунг-фу тигр"

Сюжет развивается вокруг 11-летнего мальчика по имени Тигр, который мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране.

Однажды он встречает своего кумира - исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

В кино с 16 мая.