Видео: 16 мая в России выходит мультфильм "Кунг-фу тигр"
Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала эксклюзивный фрагмент новой семейной анимации "Кунг-фу тигр".
Сюжет развивается вокруг 11-летнего мальчика по имени Тигр, который мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране.
Однажды он встречает своего кумира - исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.
В кино с 16 мая.