Вышло продолжение «Ну, погоди! Каникулы» и «Умки»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил продолжение сразу двух анимационных проектов киностудии "Союзмультфильм".

© Кадр из трейлера мультсериала "Ну, погоди! Каникулы"

В "Ну, погоди! Каникулы" зрителей ждут новые фразы от Волка и Зайца, а в "Умке" медвежонок споет дуэтом вместе со своей знаменитой мамой.

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская отметила: "Мультвселенная "Союзмультфильма" постоянно развивается вместе с образами ее знаменитых героев, которые не перестают удивлять своих поклонников. Получать новые знания и навыки - всегда здорово, и наши герои показывают это собственным примером. Важно, что это персонажи, которые хранят ДНК классики отечественной анимации, знакомой не одному поколению жителей нашей страны".

© Российская газета

"Ну, погоди! Каникулы" - перезапуск популярной классической серии мультфильмов, стартовавший на экранах в 2021 году.

© Российская газета

"Умка" - анимационный сериал, вдохновленный классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря - "Умка" (1969) и "Умка ищет друга" (1970).