Трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 14 мая

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» анонсировали дебютный трейлер второго сезона. Его мировая премьера состоится уже 14 мая на YouTube-канале Prime Video.

© Кадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Съёмки второго сезона проходили в Великобритании с осени 2022 года по весну 2023-го. События продолжения развернутся сразу после окончания истории первого сезона, а основной актёрский состав пополнят трое звёздных артистов: Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точную дату премьеры в Amazon наверняка назовут в ближайшем трейлере. Вместе с «Кольцами власти» в этом году также состоится премьера ближайшего конкурента — второго сезона «Дома дракона» от HBO.