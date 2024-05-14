В конкурсной программе фестиваля военного кино им. Озерова покажут фильмы о СВО

Две российские картины "Позывной пассажир" и "20/22", рассказывающие о событиях на Донбассе и специальной военной операции, вошли в конкурсную программу XХII Международного открытого фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, который открылся в понедельник в Туле. Об этом рассказал ТАСС президент кинофестиваля, кинорежиссер Олег Урюмцев.

© Кадр из интервью с Олегом Урюмцевым на телеканале ВЕСТИ Тула от 15.05.2023

"В этом году два фильма про СВО. Это "Позывной пассажир" и "20/22". Они вписываются в наши номинации", - сказал он.

По сюжету картины "Позывной пассажир" режиссера Ильи Казанкова молодой московский писатель в 2015 году отправляется на Донбасс в поисках пропавшего брата, который служил там добровольцем. Первый художественный многосерийный фильм о СВО "20/22" рассказывает об истории двух влюбленных, чьи мнения разделились после объявления начала проведения спецоперации.

Определять победителей фестиваля из числа игровых полнометражных фильмов будут в номинации "Боевая десятка", среди документальных лент - в номинации "Битва за жизнь", для детско-юношеских и анимационных фильмов предусмотрена номинация "Соколенок". Также лучшие работы выберут из списка короткометражных, ретроспективных и телевизионных фильмов.

Отдельно Урюмцев отметил документальную составляющую фестиваля, куда, в том числе, включена специальная программа "Донбасс. Возвращение", объединяющая документальные фильмы о работе военных корреспондентов, участниках и героях специальной военной операции.

"Эта программа была придумана сразу же, как только началась военная операция. И в рамках этой программы много интересного кино. <…> Например, "Я иду домой" об освобождении Артемовска <…> это как бы живое кино, когда он [оператор] вместе с бойцами ходит в атаки, снимает жизнь", - сказал Урюмцев.

Фестиваль открыла картина "Расправляя крылья" режиссера Ольги Музалевой, картину презентовала исполнительница главной роли Екатерина Шпица. Всего на фестивале покажут около 80 фильмов из России, а также Сербии, Китая, Кыргызстана и Беларуси. Мероприятия фестиваля, в том числе кинопоказы, творческие встречи, пройдут на более чем 40 площадках как в Туле, так и в районах Тульской области. Торжественная церемония закрытия и объявление победителей запланированы на 18 мая.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится с 2003 года, с 2010 года стал ежегодным, его главный приз - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также ряд зарубежных кинематографистов.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, родился 26 января 1921 года. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.