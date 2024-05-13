Стартовали съемки нового сезона сериала «‎Ивановы-Ивановы»

СТС приступил к съемкам 7-го сезона комедии "Ивановы-Ивановы".

© Кадр из трейлера сериала "Ивановы-Ивановы"

К Михаилу Трухину, Анне Уколовой, Станиславу Дужникову, Алексею Лукину и другим актёрам сериала присоединятся Анна Невская и Никита Тарасов.

В новых сериях Боря разрывается между беременной Ниной и фермой, Ваня готовится к свадьбе с Васей и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Лёша с Дедом снова находятся в поиске быстрого заработка.

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Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды - Марии. Родственница хвастается успехами мужа Кости, а Лёша врёт, что дом и бизнес Бори - их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Лёше и Лиде придётся изображать хозяев фермы, а Боре и Нине - неудачливых друзей, которых приютили.

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В ролях также: Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Ольга Кузьмина, Андрей Леонов, Резаева Полина, Александр Обласов, Валерий Панков, и другие.

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Всего планируется 24 серии по 24 минуты.

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