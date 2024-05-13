Фото: стартовали съемки нового сезона сериала "Ивановы-Ивановы"
СТС приступил к съемкам 7-го сезона комедии "Ивановы-Ивановы".
К Михаилу Трухину, Анне Уколовой, Станиславу Дужникову, Алексею Лукину и другим актёрам сериала присоединятся Анна Невская и Никита Тарасов.
В новых сериях Боря разрывается между беременной Ниной и фермой, Ваня готовится к свадьбе с Васей и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Лёша с Дедом снова находятся в поиске быстрого заработка.
Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды - Марии. Родственница хвастается успехами мужа Кости, а Лёша врёт, что дом и бизнес Бори - их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Лёше и Лиде придётся изображать хозяев фермы, а Боре и Нине - неудачливых друзей, которых приютили.
В ролях также: Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Ольга Кузьмина, Андрей Леонов, Резаева Полина, Александр Обласов, Валерий Панков, и другие.
Всего планируется 24 серии по 24 минуты.