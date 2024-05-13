В РФ выходит триллер «Асфальтовые джунгли» с Майком Тайсоном

В российских кинотеатрах 6 июня выходит фильм режиссера Жана-Стефана Совера "Асфальтовые джунгли" с Тео Шериданом и Шоном Пенном в главных ролях. Картина номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

© Кадр из трейлер фильма "Асфальтовые джунгли"

Сюжет разворачивается вокруг врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.

В ролях также: Майкл Питт, Майк Тайсон, Кали Рейс, Гбенга Акиннагбе и другие.