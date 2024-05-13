Том Харди исполнит главную роль в новом фильме «Затмение 77»

Махершала Али и Том Харди исполнят главные роли в новом фильме «Затмение 77» (77 Blackout) режиссера Кэри Фукунаги («Безродные звери», «Не время умирать»). Как сообщает Deadline, одним из продюсеров картины станет Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером» Кристофера Нолана и получивший за него «Оскар».

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Действие разворачивается в 1977 году в Нью-Йорке. Пятеро нечистых на руку полицейских планируют ограбление сразу трех криминальных структур — Гонконгских триад, итальянской и гарлемской мафии — и всё за одну ночь. Однако именно в эту ночь в городе отключают электричество, и команда грабителей вынуждена действовать буквально наощупь по городскому ландшафту. Ведь годы переутомления и низкой оплаты труда вынуждают каждого из них противостоять своей собственной морали.