Кто станет главным злодеем в «Веноме 3»

Финальная третья часть кинокомикса «Веном» получила подзаголовок «Последний танец». Официально о сюжете фильма пока нет никакой информации, однако наблюдательные фанаты создают собственные теории, опираясь на некоторые утечки.

© Кадр из фильма "Веном"

Недавно в Сеть попала фотография с мерчем будущей картины, который выдали каскадерам. На принте явно выделяется зеленый цвет, что поклонники восприняли как намек на главного злодея фильма — Лэшера.

© Reddit / Мерч каскадеров в «Веноме 3»

Впервые этот персонаж появился в комиксе Venom: Lethal Protector #4. По сюжету, он один из симбиотов, которых извлекли из Венома в «Фонде жизни». Впоследствии его воспитали и связали с сотрудником корпорации.

Лэшер выделяется своей ярко-зеленой окраской. Он умеет создавать дополнительные щупальца и кнуты. Пока что то, что он станет главным злодеем в «Веноме 3», является лишь теорией.

Точную информацию можно будет узнать лишь в первых трейлерах к фильму. В прокат «Веном: Последний танец» выйдет 25 октября 2024 года.