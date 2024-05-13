Первые кадры «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Издание Deadline опубликовало несколько кадров драматического фильма «Нюрнберг», который расскажет о громком процессе над нацистами после завершения Второй мировой войны.

© Чемпионат.com

Режиссёром выступает Джеймс Вандербильт — он работал над сценарием таких фильмов, как «Новый Человек-Паук», «Штурм Белого дома» и «Крик 6».

© DEADLINE

Главные роли сыграют Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон. Так, Кроу исполнит роль рейхсминистра Германа Геринга, а Малек — психолога Дугласа Келли, который опрашивал нацистов в попытках выяснить, могут ли они участвовать в судебном процессе. Шеннон примерит на себя образ судьи Роберта Джексона.

© DEADLINE

Картину покажут в середине мая на Каннском кинофестивале. После этого определится, когда «Нюрнберг» появится в кинотеатрах мира.