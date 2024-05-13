Что посмотреть в самолете: пять фильмов в дорогу

Лето уже не за горами, а это значит, что совсем скоро нас ждет сезон отпусков и незабываемых путешествий! А пока вы выбираете билеты, бронируете отели и составляете программу, мы позаботимся о вашем приятном времяпрепровождении в дороге! Уже 16 мая в прокат выходит комедия «7 дней, 7 ночей» с Зоей Бербер и Сергеем Мариным в главных ролях.

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По этому случаю вспомнили самые яркие фильмы о путешествиях – ловите подборку в дорогу!

7 дней, 7 ночей (2024)

Семейная комедия, которая докажет, как иногда бывает важна смена обстановки. По сюжету, некогда любящая и дружная семья находятся на грани развода. Отношения родителей решают спасать их дети — Антон и Настя. Восьмилетняя дочь покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению, где их ожидают невероятные приключения. Смогут ли Гуреевы пройти личные испытания вдали от дома? Как повлияет на пару полное погружение в местный колорит? Узнаем уже 16 мая!

Ешь, молись, люби (2010)

Идеальный вариант, чтобы прочувствовать это сладкое предвкушение путешественника. В один день успешная замужняя Элизабет Гилберт понимает, что живёт словно не свою жизнь, и решает действовать: после тяжелого развода она отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя. Фильм с прекрасным посылом о том, как важно научиться любить себя.

О чем говорят мужчины (2010)

Ну а кто не любит поразмышлять о жизни в дороге, найти приятного собеседника в лице попутчика или обсудить все насущные проблемы с другом или партнером? Это комедия о четырех друзьях, которые собираются в Одессу на день рождения приятеля и концерт любимой группы. В дороге у них завязывается разговор о самых разных вещах. Так, беседуя “обо всем”, друзья проводят два дня путешествия.

Вики Кристина Барселона (2008)

Динамичная, наполненная южным солнцем и беззаботностью история о двух молодых подругах. Вики — девушка серьезных взглядов, Кристина — настоящая бунтарка. Вместе они отправляются на каникулы в Барселону и влюбляются в этот город. Вскоре их ждет интересное знакомство с молодым художником Антонио. Располагайтесь поудобнее, чтобы узнать, чем закончится это яркое путешествие!

Лето. Одноклассники. Любовь. (2011)

Фильм, который напомнит о юношеских годах, романтике и настоящих приключениях. Главная героиня — шестнадцатилетняя школьница Лола, которая живёт вместе с родителями в небольшом пригороде Чикаго и учится в самой обычной школе. Новый учебный год приносит ей немало неприятностей, а в личной жизни полная неразбериха. Однако скоро Лолу ждет путешествие с классом в Париж, и оно не пройдет бесследно…