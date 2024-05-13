Когда выйдет третья часть комедии с Милошем Биковичем

В начале 2025 года зрители увидят продолжение одной из самых кассовых российских франшиз — фильм «Холоп 3». Первая часть этой комедии вышла на большие экраны в конце 2019 года. «Холоп» быстро стал настоящим хитом: он перегнал не только первую часть франшизы, но и фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона.

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«Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе фильма «Холоп 3», а также раскрывает дату премьеры.

Главное о фильме

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Клим Шипенко

Производство: Yellow, Black & White

Прокат: «Централ Партнершип»

Предыдущий фильм: Холоп 2

Покажут ли в России: да

Когда выйдет: 2025 год

В главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова и другие

Когда выйдет

Кинокомпания «Централ Партнершип» анонсировала третью часть популярной комедии в марте 2024 года. Тогда же стала известна и дата выхода «Холопа 3», хотя детали сюжета и актерский состав еще оставались в секрете.

23 января 2025 года фильм «Холоп 3» начнут показывать в кинотеатрах

Интересно, что две первые части «Холопа» выходили в прокат гораздо ближе к Новому году. Первый фильм увидел свет 26 декабря 2019 года, а премьера «Холопа 2» состоялась 1 января 2024-го.

Производство

Информация о том, что третья часть «Холопа» находится в производстве, появилась в сети 6 марта 2024 года. Новые подробности о картине стали известны 12 апреля — тогда российские кинокомпании проводили презентацию своих проектов, которые претендуют на поддержку Фонда кино. Помимо «Холопа 3», на мероприятии рассказали про лайф-адаптацию «Буратино», фильм «Финист. Первый богатырь» и вторую часть «Чебурашки».

На питчинге Фонда кино подтвердилось, что пост режиссера «Холопа 3» вновь займет Клим Шипенко, снявший две первые части комедии. «Я буду палить из всех своих оружий как всегда. Буду веселиться сам, как я всегда делал на съемочной площадке "Холопа" первого и второго», — рассказал Шипенко на презентации.

Надеюсь, это веселье передастся зрителю, так же как оно передалось в первых двух частях Клим Шипенко режиссер фильма «Холоп 3»

Ожидается, что подготовка к съемкам начнется 1 июня 2024 года и продлится два месяца. Сам съемочный процесс стартует 1 августа 2024 года и завершится в конце сентября.

Съемки фильма «Холоп 3» должны начаться в конце лета 2024 года

Сценаристами комедии станут Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков — вместе с Шипенко они работали над созданием первых двух «Холопов». Помимо этого, в триквеле зрители вновь увидят персонажей Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой.

Сюжет

Фильм «Холоп 3» продолжит историю мажоров Гриши (Милош Бикович) и Кати (Аглая Тарасова), которые прошли курс нестандартного перевоспитания.

О чем были первые два «Холопа»

Первый «Холоп» рассказывал историю избалованного москвича Гриши, которому пришлось пройти путь исправления. Богатый папа Гриши устал от выходок юноши. По совету психолога-экспериментатора он согласился на необычный метод перевоспитания: специально для мажора построили целую деревню, стилизованную под 1860 год. После того как Гриша попал в аварию, подстроенную отцом, он потерял сознание и буквально очнулся в прошлом. Юношу убедили, что теперь он не сын влиятельного человека, а обычный бесправный конюх, к тому же еще и холоп. Постепенно наглый Гриша поменял жизненные взгляды, избавился от высокомерия и даже нашел любовь. Вторая картина рассказывала о Кате, дерзкой дочери влиятельной чиновницы. Мать Кати не обращала внимания на выходки строптивой девушки и не верила, что ее поведение когда-то изменится. Случайно увидев, как Катя безнаказанно творит все, что ей вздумается, Гриша решил заняться ее перевоспитанием. Он самостоятельно возобновил проект, который когда-то помог ему измениться — с его подачи Катя «перенеслась» в начало XIX века. Изначально Гришин план не приносил результатов, однако в итоге взбалмошная девушка все же смогла стать лучше.

В третьей части «Холопа» изменившиеся Катя и Гриша работают сообща — их проект по перевоспитанию «золотой молодежи» уже превратился в полноценный бизнес. Однако отношения между героями накаляются.

Чтобы это исправить, они решают взяться за крайне сложную задачу — одновременно перевоспитать нескольких членов семьи, отправив их на необитаемый остров.

В третьем «Холопе» в проект по перевоспитанию попадает не один избалованный человек, а сразу целая семья

Клим Шипенко назвал разработку нового фильма сложной задачей, объяснив, что авторы хотят избежать сюжетных повторений.

В этот раз, как вы поняли, мы решили взяться не за мальчиков или девочек, а за всю семью сразу. Мы все повзрослели, у нас уже у всех семьи, и поэтому надо поработать уже с целым коллективом Клим Шипенко режиссер фильма «Холоп 3»

Актеры и роли

Полный каст проекта пока держится в секрете. Однако уже известно, что главные роли в фильме вновь исполнят Милош Бикович и Аглая Тарасова. К ним присоединятся и другие актеры из первых двух картин.

Какие актеры сыграют в фильме «Холоп 3»

Помимо этого, в продолжении фильма может появиться мать Кати, Татьяна Новикова (Наталья Рогожкина) — в конце «Холопа 2» она обсуждала перспективы проекта по перевоспитанию вместе со Львом Арнольдовичем.

Пока неизвестно, кто исполнит роли членов семьи, которую Гриша и Катя будут перевоспитывать в триквеле.