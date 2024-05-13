Режиссер «Эвереста» снимет боевик с Джейсоном Стэйтемом

Джейсон Стэйтем продолжает набирать проекты в свою фильмографию. Недавно стало известно, что он снимется в триллере «Мятеж», а сегодня Deadline сообщает, что он исполнит главную роль в боевике от режиссера «Эвереста» (2015) Бальтасара Кормакура.

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Фильм пока не имеет названия, но есть краткое описание:

Мейсон живет в изоляции на отдаленном шотландском острове. Во время страшного шторма он спасает девушку из океана. Вскоре на его убежище совершается жестокая атака и он должен вернуться в мир, чтобы противостоять призракам своего прошлого.

Съемки начнутся в ноябре сразу после «Мятежа» и будут проходить в Великобритании и Исландии.

А сейчас Стэйтем снимается у Дэвида Эйра в фильме Levon’s Trade («Торговля Леона»). Это их второй совместный проект. Первый был недавний достаточно успешный «Пчеловод».