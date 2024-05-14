На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин

Каннский кинофестиваль вечером стартует в 77-й раз в своей истории. Борьбу за "Золотую пальмовую ветвь" будут вести 22 полнометражных фильма, приглашенных в основной конкурс.

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В круг претендентов на главный приз вошла новая картина Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" (2024) о российском писателе Эдуарде Лимонове (1943-2020). Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо напомнил, что Серебренников неоднократно представлял свои работы в Каннах. Так, два года назад в программу был включен байопик "Жена Чайковского" (2022).

Ветераном фестиваля является и Фрэнсис Форд Коппола, дважды завоевывавший в Каннах высшую награду, в том числе за ленту "Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now, 1979). Новая работа режиссера "Мегалополис" (Megalopolis, 2024), снятая в жанре научной фантастики, повествует о проекте перестройки Нью-Йорка. В картине, бюджет которой составил $100 млн, заняты Адам Драйвер, Дастин Хоффман и другие голливудские звезды.

Вестерн Костнера и посвящение Мастроянни

Кевин Костнер выступил на этот раз в нескольких амплуа: в качестве режиссера, продюсера, автора сценария вестерна "Горизонты. Часть 1" (Horizon: An American Saga, 2024), в котором он исполнил и главную роль. В еще одном американском фильме "О, Канада" (Oh, Canada, 2024), поставленном Полом Шредером, каннскую публику ждет встреча с Ричардом Гиром. Его партнершей в этот раз стала Ума Турман.

Также в главную программу вошла лента китайского режиссера Цзя Чжанкэ "Поколение романтиков" (Feng liu yi dai, 2024). Он неоднократно участвовал в конкурсной программе фестиваля в разных статусах и в 2013 году получил приз киносмотра за лучший сценарий.

Франция представлена несколькими премьерами. Среди них фильм "Марчелло Мио" (Marcello Mio, 2024) о выдающемся итальянском киноактере Марчелло Мастроянни (1924-1996). Над лентой работали его дочь Кьяра и вдова - звезда французского кинематографа Катрин Денёв.

Свою музыкальную комедию "Разбитые сердца" (L'amour ouf, 2024) представит режиссер Жиль Леллуш, пригласивший на главную роль актрису Адель Экзаркопулос, которая снималась в фильме "Жизнь Адель" (La vie d'Adele, 2013), удостоенном "Золотой пальмовой ветви".

За заслуги перед миром кино

Один из главных призеров фестиваля известен уже сейчас. Мэрил Стрип будет удостоена почетной "Золотой пальмовой ветви". "Через 35 лет после высшей награды Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Крик во тьме" [A Cry in the Dark, 1988] Мэрил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в развитие мирового кино", - объявила дирекция фестиваля в своем коммюнике.

"В каждом из нас есть что-то от Мэрил Стрип. Она воплощает нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино", - заявил Фремо, подчеркнув влияние, оказанное актрисой на развитие современного кинематографа.

Дебют Стрип на большом экране состоялся в 1977 году в картине "Джулия" (Julia). За свою карьеру она получила три премии "Оскар". В 2004 году на Московском международном кинофестивале Стрип была удостоена приза "Верю. Константин Станиславский".

Почетной "Золотой пальмовой ветвью" также будут отмечены режиссер Джордж Лукас, автор "Звездных войн" (Star Wars, 1977-2019), и японская мультипликационная студия Ghibli.

Возвращение классики

Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая, когда будут объявлены его лауреаты в главной программе и в конкурсе авторского кино "Особый взгляд". В течение двух недель в рамках программы "Классика Канн" будут показаны реставрированные копии картин, вошедших в золотой фонд кино. В их числе будут фильмы-юбиляры. Так, фестиваль отметит 70-ю годовщину выхода на экраны драмы Акиры Куросавы "Семь самураев" (Shichinin no samurai, 1954) и 60-летие мюзикла Жака Деми "Шербурские зонтики" (Les parapluies de Cherbourg, 1964).

В дни киносмотра в фестивальном дворце на набережной Круазет будут одновременно проводиться мероприятия международного кинорынка, собиравшего в последние годы около 14 тыс. участников.

Фестиваль ждет и событие из мира спорта: 21 мая по знаменитой красной дорожке на верхнюю ступень фестивального дворца поднимется французский паралимпиец Арно Ассумани с доставленным из Греции олимпийским огнем. Эстафета олимпийского огня придет в Канны в преддверии парижской Олимпиады, открывающейся 26 июля. В честь этого события на фестивале будет показан документальный фильм Микаэля Гамрани "Олимпиада! Франция на Играх" (Olympiques! La France des Jeux).