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Не только Джеймс Бонд. 10 фильмов про шпионов и тайных агентов

Шпионские фильмы появились как жанр ещё в эпоху немого кино, и за прошедший век они не растеряли своей популярности. В каком-то смысле такие картины сродни фантастике: зрители вряд ли встречали хоть одного живого шпиона, поэтому о нюансах их профессии могут только догадываться. «Кинопоиск» для «Секрета» перечислил 10 знаковых фильмов про специальных агентов: рассказываем, что о них нужно знать.

Не только Джеймс Бонд. 10 фильмов про шпионов и тайных агентов
© unsplash

«На север через северо-запад»

© Кадр из фильма "На север через северо-запад"

Режиссёр: Альфред Хичкок («Психо», «В случае убийства набирайте "М"», «Незнакомцы в поезде»).

В главных ролях: Кэри Грант, Ева Мари Сэйнт, Джеймс Мейсон, Джесси Ройс Лэндис.

Шёл 1959-й год, зрители только распробовали на вкус шпионские фильмы, а Альфред Хичкок, уже успевший снять нуарные триллеры в этом направлении, определил его клише и высмеял их в своём детективном боевике с Кэри Грантом.

Герой картины отличился от всех предшественников: он не разведчик, не спецагент и даже не самоотверженный доброволец. Роджер Торнхилл — рекламщик. И в один день его мирную жизнь разрушила невероятная цепочка случайностей.

Сначала враги национальной безопасности США приняли мужчину за шпиона и решили ликвидировать. Затем появилась милая, но загадочная женщина и предложила ему помощь в укрытии. А после всё настолько закрутилось, что даже сам актёр не мог разобраться в сценарии.

Ясно было одно: Роджеру пришлось ввязаться в игры под прикрытием, чтобы разоблачить преследователей и спасти свою жизнь. Давать отпор он будет неловко и самоиронично — сцена побега от самолёта прилагается.

«Доктор Ноу»

© Кадр из фильма "Доктор Ноу"

Режиссёр: Теренс Янг («Из России с любовью», «Шаровая молния», «Дождись темноты»).

В главных ролях: Шон Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзмен, Джек Лорд, Бернард Ли.

Основанный на шестом романе журналиста и бывшего разведчика Яна Флеминга, фильм запустил историю бондианы, а также стал дебютной работой для Шона Коннери.

Джеймса Бонда просто не было шансов не обрести массовую популярность: он оказался не просто разведчиком, а идеальным мужчиной с роскошным костюмом.

У него лучшие машины, самые красивые женщины и остроумные шутки. Но его «убийственный приоритет» — работа. Поэтому Бонд готов на всё ради миссии, которая крайне опасна и всегда связана со зрелищными драками или взрывами.

Враг героя также не обделён вкусом и харизмой. В отличие от большинства почти безликих антагонистов из раннего шпионского кино, у Доктора Ноу своя организация СПЕКТР, амбициозный план по захвату всего мира, логово, набитое антиквариатом, и футуристичный центр управления. Именно благодаря лоску, что заметен в каждой детали «Доктора Ноу», зрители запомнили первый фильм о Бонде — и захотели ещё.

«Семнадцать мгновений весны»

© Кадр из сериала "Семнадцать мгновений весны"

Режиссёр: Татьяна Лиознова («Три тополя на Плющихе», «Карнавал»).

В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков, Василий Лановой, Екатерина Градова.

Штирлица Вячеслава Тихонова смело можно назвать отечественным Джеймсом Бондом. В «Семнадцати мгновениях весны» советские зрители узнали потрясающую историю разведчика, созданную писателем Юлианом Семёновым. В ней нашлось место как исторически достоверным эпизодам Второй мировой войны, так и неожиданным меланхоличным сценам, полных визуальных метафор.

Полковник Исаев стал настоящим по всем параметрам: разведчиком, героем, патриотом. Внутренний мир Штирлица создатели раскрывали с помощью разных приёмов, в том числе через музыку композитора Микаэла Таривердиева. В результате зрители в полной мере почувствовали всю человечность героя и все его душевные терзания.

Ещё больше психологизма в картину добавили образы врагов Штирлица — некоторые из них предстали обычными, даже приятными людьми, которым тоже хочется сочувствовать.

«Три дня Кондора»

© Кадр из фильма "Три дня Кондора"

Режиссёр: Сидни Поллак («Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Какими мы были», «Тутси», «Из Африки»).

В главных ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Клифф Робертсон, Макс фон Сюдов.

Эталонное шпионское кино с усиленной долей триллера и весомым нововведением. Здесь герой кажется такой же обычной жертвой обстоятельств, как у Хичкока, но на самом деле служит в секретном отделе ЦРУ, хотя поначалу и не выполняет ничего важного — занимается лишь бумажной волокитой.

Звание жертвы системы Джо Тэрнеру подходит больше. Однажды он возвращается в офис и понимает, что там была безжалостная перестрелка. За защитой и выяснением обстоятельств Джо обращается к высокопоставленным сотрудникам — и очень зря. Всё-таки это ЦРУ объявило на него охоту по совсем непонятным парню причинам.

Ему пришлось пережить сложнейшую метаморфозу: из обычного клерка превратиться в специального агента. В одиночку, без смокинга и под прицелом своего же прежнего главного командования.

«Правдивая ложь»

© Кадр из фильма "Правдивая ложь"

Режиссёр: Джеймс Кемерон («Терминатор», «Терминатор-2», «Титаник», «Аватар»).

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кертис, Том Арнольд, Арт Малик.

В 90-е комедийные боевики оказались весьма востребованы, так что новое переосмысление шпионских игр не заставило себя ждать. Герой Арнольда Шварценеггера Гарри Таскер соответствует всем канонам спецагента: владеет несколькими языками, знает все боевые техники и может управляться с любым видом оружия.

Но при этом Таскер ещё и качок с доброй улыбкой, который в первую очередь думает о семье, отчего уже 15 лет скрывает от близких истинную профессию. Выглядит его маскировка весьма комично, пока не разбивается в пух и прах: шпиона вместе с женой похищают террористы. И в этот момент не смертельная опасность сбивает с толку героя и раскрывает его перед возлюбленной.

«Миссия невыполнима»

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Режиссёр: Брайан Де Пальма («Лицо со шрамом», «Неприкасаемые», «Путь Карлито»).

В главных ролях: Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни.

Одна из причин, почему новые части «Миссия невыполнима» продолжают выходить и по-прежнему нравятся фанатам, кроется в любви самого Тома Круза к франшизе. Он долгое время искал подходящий проект, отчего сам взялся за продюсирование и создал независимую кинокомпанию. А когда в одноимённом оригинальном сериале увидел потенциал для полнометражной картины, понял — это оно.

Именно в агенте Итане Ханте Круз смог воплотить образ героя, о котором давно мечтал: сильного как физически, так и интеллектуально. Итан может предсказать следующие шаги своих врагов и даже объяснить хакеру, как сильно защищён сервер ЦРУ и что придётся делать для его взлома.

С боями он тоже отлично справляется — экшен-сцены в «Миссии» всегда зрелищные, ведь Том Круз выполняет все трюки лично.

«Турецкий гамбит»

© Кадр из фильма "Турецкий Гамбит"

Режиссёр: Джаник Файзиев («Легенда о Коловрате», «Вратарь Галактики»).

В главных ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша Куценко, Александр Балуев.

В этом фильме на фоне русско-турецкой войны развернулось целое шпионское противостояние — становится известно, что в штаб проник разведчик, намеренный сорвать наступление русских солдат на город Плевну. Его личность осталась тайной, а теряться в толпе он умеет мастерски, тем более с отличным знанием иностранного языка.

Найти шпиона сложно, и это предстоит сделать не только главному герою, титулярному советнику Эрасту Фандорину, но и зрителям.

Агент довольно правильный — он смелый, умный и решительный, а ещё постоянно думает о миссии. Это восхищает, но не в том случае, когда такой отважный человек оказывается вашим противником.

«Шпион, выйди вон!»

© Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Режиссёр: Томас Альфредсон («Впусти меня», «Снеговик»).

В главных ролях: Гари Олдман, Колин Ферт, Светлана Ходченкова, Константин Хабенский.

Джон Ле Карре, автор одноимённого романа, стоял у самых истоков шпионского жанра и был главным «конкурентом» Яна Флеминга. Он тоже имел опыт работы на государственной службе, поэтому писатель знал, что нужно привнести в истории о спецагентах для большей реалистичности — политику.

В картине нет «бондовских» перестрелок и другого экшена. Здесь всё серьёзно — в секретном штабе разведки началось тайное расследование с целью вычислить проникшего из СССР «крота».

Возглавляет поиски бывший агент МИ-6 Джордж Смайли, спокойный, расчётливый и безжалостный человек, чья безэмоциональность позволяет выживать и среди гражданских, и в мире вечных заговоров. Он истинный «серый кардинал», который не нуждается в антураже стильного разведчика.

«Герой»

© Кадр из фильма "Герой"

Режиссёр: Карен Оганесян («Королева красоты», «Налёт», «Медное солнце», «Игра на выживание»).

В главных ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев.

Чтобы стать шпионом, Андрей Родин ещё подростком проходил обучение в специальной школе, основанной его отцом. Однако дело пришлось забросить: после смерти отца парень не захотел продолжать и устроился обычным продавцом в магазин спорттоваров.

Он с радостью и дальше вёл бы тихую жизнь в Вене, если бы прошлое внезапно не дало о себе знать — когда Андрею позвонили с незнакомого номера, в трубке послышался родной голос.

Это было предупреждение. Отец, считавшийся мёртвым, рассказал сыну, что на того прямо сейчас открыта охота и ему нужно срочно скрываться от неизвестных служб. Андрей сбежал, но быстро понял — постоянно прятаться он не сможет, а значит, нужно найти и остановить тех, кто собрался уничтожить всех учеников спецшколы. Так парень оказался втянут в запутанные игры на выживание, став шпионом без собственного согласия. В его арсенале ум, ловкость и особенный талант: он может запомнить всё.

«Министерство неджентльменских дел»

© Кадр из трейлера фильма "Министерство неджентльменских дел"

Режиссёр: Гай Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс»).

В главных ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Эйса Гонсалес.

Гая Ричи вдохновила книга Дэмиена Льюиса, и он снял фильм про Гаса Марч-Филлипса. Во время Второй мировой этот мужчина состоял в секретном отряде Уинстона Черчилля, который был собран в основном из уголовников и социопатов для выполнения особо опасной миссии.

Но история в ленте более кровавая, менее историческая и максимально комедийная. Все в стиле Гая Ричи.

Шпионы здесь тоже нетипичные. В лучших традициях режиссера они разрабатывают «пацанский» план, берут много оружия, гранаты и топор, а в лучших традициях классических шпионских фильмов про Бонда — устраивают пожар и стрельбу.

Фильмы и сериалы
Незнакомцы в поезде
Игра на выживание
Неприкасаемые
Путь Карлито
Из Африки
Тутси
Лицо со шрамом
Карты, деньги, два ствола
Терминатор
Миссия невыполнима
Крот
Психо
Аватар
Три тополя на плющихе
Семнадцать мгновений весны
Большой куш
Легенда о Коловрате
Карнавал
Шерлок Холмс
Титаник
Снеговик
Королева красоты
Герой
Гари Олдман
Теренс Янг
Клифф Робертсон
Алан Ричсон
Джордж Смайли
Урсула Андресс
Джон Ле
Бернард Ли
Рори Киннер
Томас Альфредсон
Кэри Грант
Джеймс Мейсон
Ольга Красько
Эммануэль Беар
Джейми Кертис
Леонид Броневой
Эйса Гонсалес
Екатерина Градова
Генри Кавилл
Шон Коннери
Шерлок Холмс
Роберт Рэдфорд
Джон Войт
Татьяна Лиознова
Брайан де Пальма
Джаник Файзиев
Карен Оганесян
Колин Ферт
Ян Флеминг
Егор Бероев
Александр Петров
Василий Лановой
Светлана Ходченкова
Александр Балуев
Альфред Хичкок
Юлиан Семенов
Гоша Куценко
Арнольд Шварценеггер
Владимир Машков
Уинстон Черчилль
Джеймс Бонд
Вячеслав Тихонов
Олег Табаков
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