Не только Джеймс Бонд. 10 фильмов про шпионов и тайных агентов

Шпионские фильмы появились как жанр ещё в эпоху немого кино, и за прошедший век они не растеряли своей популярности. В каком-то смысле такие картины сродни фантастике: зрители вряд ли встречали хоть одного живого шпиона, поэтому о нюансах их профессии могут только догадываться. «Кинопоиск» для «Секрета» перечислил 10 знаковых фильмов про специальных агентов: рассказываем, что о них нужно знать.

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«На север через северо-запад»

© Кадр из фильма "На север через северо-запад"

Режиссёр: Альфред Хичкок («Психо», «В случае убийства набирайте "М"», «Незнакомцы в поезде»).

В главных ролях: Кэри Грант, Ева Мари Сэйнт, Джеймс Мейсон, Джесси Ройс Лэндис.

Шёл 1959-й год, зрители только распробовали на вкус шпионские фильмы, а Альфред Хичкок, уже успевший снять нуарные триллеры в этом направлении, определил его клише и высмеял их в своём детективном боевике с Кэри Грантом.

Герой картины отличился от всех предшественников: он не разведчик, не спецагент и даже не самоотверженный доброволец. Роджер Торнхилл — рекламщик. И в один день его мирную жизнь разрушила невероятная цепочка случайностей.

Сначала враги национальной безопасности США приняли мужчину за шпиона и решили ликвидировать. Затем появилась милая, но загадочная женщина и предложила ему помощь в укрытии. А после всё настолько закрутилось, что даже сам актёр не мог разобраться в сценарии.

Ясно было одно: Роджеру пришлось ввязаться в игры под прикрытием, чтобы разоблачить преследователей и спасти свою жизнь. Давать отпор он будет неловко и самоиронично — сцена побега от самолёта прилагается.

«Доктор Ноу»

© Кадр из фильма "Доктор Ноу"

Режиссёр: Теренс Янг («Из России с любовью», «Шаровая молния», «Дождись темноты»).

В главных ролях: Шон Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзмен, Джек Лорд, Бернард Ли.

Основанный на шестом романе журналиста и бывшего разведчика Яна Флеминга, фильм запустил историю бондианы, а также стал дебютной работой для Шона Коннери.

Джеймса Бонда просто не было шансов не обрести массовую популярность: он оказался не просто разведчиком, а идеальным мужчиной с роскошным костюмом.

У него лучшие машины, самые красивые женщины и остроумные шутки. Но его «убийственный приоритет» — работа. Поэтому Бонд готов на всё ради миссии, которая крайне опасна и всегда связана со зрелищными драками или взрывами.

Враг героя также не обделён вкусом и харизмой. В отличие от большинства почти безликих антагонистов из раннего шпионского кино, у Доктора Ноу своя организация СПЕКТР, амбициозный план по захвату всего мира, логово, набитое антиквариатом, и футуристичный центр управления. Именно благодаря лоску, что заметен в каждой детали «Доктора Ноу», зрители запомнили первый фильм о Бонде — и захотели ещё.

© Кадр из сериала "Семнадцать мгновений весны"

Режиссёр: Татьяна Лиознова («Три тополя на Плющихе», «Карнавал»).

В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков, Василий Лановой, Екатерина Градова.

Штирлица Вячеслава Тихонова смело можно назвать отечественным Джеймсом Бондом. В «Семнадцати мгновениях весны» советские зрители узнали потрясающую историю разведчика, созданную писателем Юлианом Семёновым. В ней нашлось место как исторически достоверным эпизодам Второй мировой войны, так и неожиданным меланхоличным сценам, полных визуальных метафор.

Полковник Исаев стал настоящим по всем параметрам: разведчиком, героем, патриотом. Внутренний мир Штирлица создатели раскрывали с помощью разных приёмов, в том числе через музыку композитора Микаэла Таривердиева. В результате зрители в полной мере почувствовали всю человечность героя и все его душевные терзания.

Ещё больше психологизма в картину добавили образы врагов Штирлица — некоторые из них предстали обычными, даже приятными людьми, которым тоже хочется сочувствовать.

«Три дня Кондора»

© Кадр из фильма "Три дня Кондора"

Режиссёр: Сидни Поллак («Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Какими мы были», «Тутси», «Из Африки»).

В главных ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Клифф Робертсон, Макс фон Сюдов.

Эталонное шпионское кино с усиленной долей триллера и весомым нововведением. Здесь герой кажется такой же обычной жертвой обстоятельств, как у Хичкока, но на самом деле служит в секретном отделе ЦРУ, хотя поначалу и не выполняет ничего важного — занимается лишь бумажной волокитой.

Звание жертвы системы Джо Тэрнеру подходит больше. Однажды он возвращается в офис и понимает, что там была безжалостная перестрелка. За защитой и выяснением обстоятельств Джо обращается к высокопоставленным сотрудникам — и очень зря. Всё-таки это ЦРУ объявило на него охоту по совсем непонятным парню причинам.

Ему пришлось пережить сложнейшую метаморфозу: из обычного клерка превратиться в специального агента. В одиночку, без смокинга и под прицелом своего же прежнего главного командования.

«Правдивая ложь»

© Кадр из фильма "Правдивая ложь"

Режиссёр: Джеймс Кемерон («Терминатор», «Терминатор-2», «Титаник», «Аватар»).

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кертис, Том Арнольд, Арт Малик.

В 90-е комедийные боевики оказались весьма востребованы, так что новое переосмысление шпионских игр не заставило себя ждать. Герой Арнольда Шварценеггера Гарри Таскер соответствует всем канонам спецагента: владеет несколькими языками, знает все боевые техники и может управляться с любым видом оружия.

Но при этом Таскер ещё и качок с доброй улыбкой, который в первую очередь думает о семье, отчего уже 15 лет скрывает от близких истинную профессию. Выглядит его маскировка весьма комично, пока не разбивается в пух и прах: шпиона вместе с женой похищают террористы. И в этот момент не смертельная опасность сбивает с толку героя и раскрывает его перед возлюбленной.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Режиссёр: Брайан Де Пальма («Лицо со шрамом», «Неприкасаемые», «Путь Карлито»).

В главных ролях: Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни.

Одна из причин, почему новые части «Миссия невыполнима» продолжают выходить и по-прежнему нравятся фанатам, кроется в любви самого Тома Круза к франшизе. Он долгое время искал подходящий проект, отчего сам взялся за продюсирование и создал независимую кинокомпанию. А когда в одноимённом оригинальном сериале увидел потенциал для полнометражной картины, понял — это оно.

Именно в агенте Итане Ханте Круз смог воплотить образ героя, о котором давно мечтал: сильного как физически, так и интеллектуально. Итан может предсказать следующие шаги своих врагов и даже объяснить хакеру, как сильно защищён сервер ЦРУ и что придётся делать для его взлома.

С боями он тоже отлично справляется — экшен-сцены в «Миссии» всегда зрелищные, ведь Том Круз выполняет все трюки лично.

«Турецкий гамбит»

© Кадр из фильма "Турецкий Гамбит"

Режиссёр: Джаник Файзиев («Легенда о Коловрате», «Вратарь Галактики»).

В главных ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша Куценко, Александр Балуев.

В этом фильме на фоне русско-турецкой войны развернулось целое шпионское противостояние — становится известно, что в штаб проник разведчик, намеренный сорвать наступление русских солдат на город Плевну. Его личность осталась тайной, а теряться в толпе он умеет мастерски, тем более с отличным знанием иностранного языка.

Найти шпиона сложно, и это предстоит сделать не только главному герою, титулярному советнику Эрасту Фандорину, но и зрителям.

Агент довольно правильный — он смелый, умный и решительный, а ещё постоянно думает о миссии. Это восхищает, но не в том случае, когда такой отважный человек оказывается вашим противником.

«Шпион, выйди вон!»

© Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Режиссёр: Томас Альфредсон («Впусти меня», «Снеговик»).

В главных ролях: Гари Олдман, Колин Ферт, Светлана Ходченкова, Константин Хабенский.

Джон Ле Карре, автор одноимённого романа, стоял у самых истоков шпионского жанра и был главным «конкурентом» Яна Флеминга. Он тоже имел опыт работы на государственной службе, поэтому писатель знал, что нужно привнести в истории о спецагентах для большей реалистичности — политику.

В картине нет «бондовских» перестрелок и другого экшена. Здесь всё серьёзно — в секретном штабе разведки началось тайное расследование с целью вычислить проникшего из СССР «крота».

Возглавляет поиски бывший агент МИ-6 Джордж Смайли, спокойный, расчётливый и безжалостный человек, чья безэмоциональность позволяет выживать и среди гражданских, и в мире вечных заговоров. Он истинный «серый кардинал», который не нуждается в антураже стильного разведчика.

© Кадр из фильма "Герой"

Режиссёр: Карен Оганесян («Королева красоты», «Налёт», «Медное солнце», «Игра на выживание»).

В главных ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев.

Чтобы стать шпионом, Андрей Родин ещё подростком проходил обучение в специальной школе, основанной его отцом. Однако дело пришлось забросить: после смерти отца парень не захотел продолжать и устроился обычным продавцом в магазин спорттоваров.

Он с радостью и дальше вёл бы тихую жизнь в Вене, если бы прошлое внезапно не дало о себе знать — когда Андрею позвонили с незнакомого номера, в трубке послышался родной голос.

Это было предупреждение. Отец, считавшийся мёртвым, рассказал сыну, что на того прямо сейчас открыта охота и ему нужно срочно скрываться от неизвестных служб. Андрей сбежал, но быстро понял — постоянно прятаться он не сможет, а значит, нужно найти и остановить тех, кто собрался уничтожить всех учеников спецшколы. Так парень оказался втянут в запутанные игры на выживание, став шпионом без собственного согласия. В его арсенале ум, ловкость и особенный талант: он может запомнить всё.

«Министерство неджентльменских дел»

© Кадр из трейлера фильма "Министерство неджентльменских дел"

Режиссёр: Гай Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс»).

В главных ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Эйса Гонсалес.

Гая Ричи вдохновила книга Дэмиена Льюиса, и он снял фильм про Гаса Марч-Филлипса. Во время Второй мировой этот мужчина состоял в секретном отряде Уинстона Черчилля, который был собран в основном из уголовников и социопатов для выполнения особо опасной миссии.

Но история в ленте более кровавая, менее историческая и максимально комедийная. Все в стиле Гая Ричи.

Шпионы здесь тоже нетипичные. В лучших традициях режиссера они разрабатывают «пацанский» план, берут много оружия, гранаты и топор, а в лучших традициях классических шпионских фильмов про Бонда — устраивают пожар и стрельбу.