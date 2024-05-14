Эндрю Гарфилд и Джулия Робертс могут сыграть в новом триллере Луки Гуаданьино

По данным издания Deadline, Эндрю Гарфилд вместе с Джулией Робертс ведут переговоры, чтобы сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино под названием After the Hunt. Это будет драматический триллер.

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Гуаданьино поставит фильм по сценарию, написанному Норой Гарретт. Брайан Грейзер из Imagine Entertainment и Аллан Мандельбаум продюсируют проект вместе с Гуаданьино. Старт производства фильма запланирован на лето.

Сюжет расскажет о преподавательнице в университете, которая принялась защищать своего коллегу от обвинений в сексуальных домогательствах. Во время этого героиня начинает вспоминать свои травмы прошлого и понимает, что зря ввязалась в эту историю.

Лента выйдет в прокат в 2025 году. Точной даты пока нет.