Вышел первый тизер «Савана» - нового фильма Кроненберга с Венсаном Касселем

Опубликован эксклюзивный трейлер научно-фантастического фильма "Саван" режиссера Дэвида Кроненберга.

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В центре сюжета богатый бизнесмен, который после потери жены разрабатывает технологию, с помощью которого можно получать сообщения из гроба о степени разложения тела. Но однажды бандиты грабят несколько могил, включая могилу бывшей супруги главного героя, и он решает выследить преступников.

В ролях: Венсан Кассель, Гай Пирс, Диана Крюгер и другие.

Премьера "Савана" состоится в рамках 77-го Каннского кинофестиваля, который стартует сегодня, а в российский прокат фильм выйдет 10 октября.