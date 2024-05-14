Сериал с Энтони Хопкинсом в главной роли выходит в российском онлайн-кинотеатре

Российская премьера масштабной исторической драмы о Римской империи с двукратным обладателем "Оскара" Энтони Хопкинсом в главной роли состоится в онлайн-кинотеатре Амедиатека в июле.

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Режиссер - Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам "День независимости", "Послезавтра" и "2012", а сценаристом - номинант на "Оскар" Роберт Родат ("Спасти рядового Райана"). Зрителей ждет погружение в суровый мир гладиаторских боев и дворцовых интриг, где борьба за власть идет не на жизнь, а на смерть.

По сюжету Император Веспасиан (Энтони Хопкинс) - опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни. Но не зря же говорят: если очень долго вглядываться в бездну, то она начинает смотреть в тебя.

"Обреченные на славу" - это не только эпичные битвы и древнеримские страсти, но и звездный актерский состав: Иван Реон ("Игра престолов"), Димитри Леонидас ("Центурион"), Лоренцо Рикельми ("Марко Поло"), Том Хьюз ("Мадам"), Габриэлла Пессион ("Соври мне") и многие другие. В основе сериала лежит роман Дэниела Мэнникса "Путь гладиатора".