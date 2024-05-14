Стал известен сценарист будущего фильма «Годзилла против Конга 3»

Дейв Каллахэм приглашен на должность сценариста предстоящего третьего фильма из серии «Годзилла против Конга», пишет портал GamesRadar+. Среди работ автора сценарии к картинам «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

© Кадр из фильма «Годзилла против Конга: Новая Империя»

В режиссерское кресло будущего блокбастера должен вернуться Адам Вингард, который снял предыдущие две части. Сам режиссер выражал заинтересованность в том, чтобы поработать над третьим фильмом, завершающим трилогию. При этом постановщик говорил, что картина «Годзилла против Конга 3» должна больше внимания уделить Годзилле, как второй фильм оказался больше сосредоточен на истории Конга.

Предыдущая часть «Годзилла и Конг: Новая империя» хоть и не стала самым большим хитом у критиков, в то же время собрала в мировом прокате порядка $555 млн при бюджете $135 млн. Это побудило студию Legendary Pictures продолжать франшизу, но даже примерная дата выхода будущего фильма пока неизвестна.

Ранее кинокритик и журналист Алексей Двоеглазов допустил успех второго сезона сериала «Уэнсдей». По его словам, почитатели творчества Тима Бертона надеются на то, что режиссер приложит максимум усилий к созданию картины.