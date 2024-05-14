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Эдгар Райт действительно снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини

«Барбарелла» станет ремейком одноимённого фильма 1968 года, который входит в личный топ любимых картин Эдгара Райта. Оригинал рассказывает про искательницу приключений Барбареллу, которой необходимо найти пропавшего учёного Дюранда-Дюранда и спасти Вселенную от уничтожения.

Эдгар Райт действительно снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини
© Global Look Press

В оригинальном фильме роль Барбареллы исполнила Джейн Фонда.

Других деталей ремейка нет. Кто ещё сыграет в картине вместе с Суини, неизвестно. Сама актриса не говорила о своём участии в ремейке «Барбареллы».