Владельцы кинотеатров посчитали российское кино основным трендом на ближайшие годы

В ближайшей перспективе российское кино — это основной тренд для кинотеатров даже несмотря на то, что кризис не преодолен, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Ранее российские кинотеатры стали возвращать предсеансовое обслуживание, то есть показывать новинки голливудских киностудий в паре с российскими короткометражками. От пиратских показов кинотеатры отказались на месяц с 18 апреля, после ультиматума прокатчиков, в надежде, что легальный контент соберет больше денег. Однако общие сборы всех российских премьер, похоже, оказались ниже ожиданий. Так, фантастический фильм «Сто лет тому вперед» собрал в прокате в 2-3 раза меньше, чем пророчили кинотеатры.

«На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что в сезон с октября по май российских фильмов достаточно для того, чтобы подбираться к планке в 4 млрд рублей в месяц. А это минимальный уровень для работы кинотеатров. Если говорить детально о фильме «Сто лет тому вперед», то продюсеры давали этому фильму примерно 2-2,5 млрд рублей. Пока он перебрался через планку в один миллиард. Назвать фильм некачественным я не могу, потому что картина действительно масштабная, создана для большого экрана. Надо разбираться, возможно, подвело недостаточное продвижение, возможно, период такой весенний», - отметил Воронков.

Он подчеркнул, что российские кинотеатры последнее время делали все возможное для популяризации отечественного кино.

«Практически 100% кинотеатров поставили существующие релизы, и в основном это были российские фильмы. Подобная история была и в осенний период, и в Новый год, когда прокат выезжал только на российском контенте. За последние два года из 40 млрд рублей сборов до 70% собрали именно российские фильмы. В 2023 году сборы российского кино выросли в 2,5 раза. Это действительно хороший показатель. Однако говорить о том, что кинотеатры вышли из кризиса не приходится. Эти цифры все еще не сравнить с 2019 годом, который принес нам 220 млн чел в кинотеатрах. В 2023 году посещаемость по сравнению с 2019 годом упала на 37% - это всего 126 млн человек. Кризис не преодолен, однако в ближайшей перспективе российское кино — это основной тренд», - подчеркнул Воронков.

По его мнению, важную роль сыграло и то, что в российских кинотеатрах произошло значительное изменение публики с начала СВО.

«Практика предсеансового обслуживания изживает себя. С марта 2022 года, после того как у нас закончились отношения с Голливудом, кинотеатры сменили до 40% своей публики, которая была воспитана на голливудских фильмах. В кино приходят новые люди. У них нет привычки «кинохождения», но такая тенденция ожидается», - рассказал Воронков.

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрал в российском прокате 1,193 млрд рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».