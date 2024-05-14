Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола и Пол Джаматти снимутся в третьем «Аббатстве Даунтон»

Пол Джаматти («Оставленные»), Джоэли Ричардсон («Джентльмены»), Алессандро Нивола («Множественные святые Ньюарка»), Саймон Расселл Билл («Опасный элемент») и Арти Фрушан («Дом Дракона») присоединились к касту третьего фильма «Аббатство Даунтон». Как сообщает Variety, Джаматти повторит свою роль Гарольда Левисона (брата Коры Грэнтем в исполнении Элизабет Макговерн), в которой уже появлялся в одноименном сериале. Персонажи, которых сыграют остальные новички, а также сюжет третьей полнометражной истории об английском аристократическом семействе пока держатся в секрете.

© Кадр из фильма «Аббатство Даунтон 2»

Известно, что к своим ролям вернутся, помимо Макговерн и Джаматти, Хью Бонневиль, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, Филлис Логан, Роберт Джеймс-Коллиер, Джоэнн Фроггатт, Аллен Лич, Пенелопа Уилтон, Лесли Никол, Майкл Фокс, Ракель Кэссиди, Брендан Койл Кевин Дойл, Гарри Хэдден-Пэтон, Софи Макшера и Дуглас Рейт вернутся в третьем фильме. Доминик Уэст также повторит свою роль звезды немого кино Гая Декстера из фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра».

Сценарий написал бессменный шоуранер «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз, а в режиссерское кресло вернется Саймон Кертис, снявший «Аббатство Даунтон: Новая эра» в 2022 году, продюсерами картины будут Гарет Ним, Феллоуз и Лиз Трубридж. Производством занимается Carnival Films при участии Focus Features и Universal Pictures International.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в феврале стало известно о начале съемок в обстановке строгой секретности седьмого сезона «Аббатства Даунтон», а вскоре инсайдеры сообщили и о начале работы над третьим фильмом. Съемки должны начаться летом, а премьера картины запланирована на 2025 год.