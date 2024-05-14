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Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола и Пол Джаматти снимутся в третьем «Аббатстве Даунтон»

Пол Джаматти («Оставленные»), Джоэли Ричардсон («Джентльмены»), Алессандро Нивола («Множественные святые Ньюарка»), Саймон Расселл Билл («Опасный элемент») и Арти Фрушан («Дом Дракона») присоединились к касту третьего фильма «Аббатство Даунтон». Как сообщает Variety, Джаматти повторит свою роль Гарольда Левисона (брата Коры Грэнтем в исполнении Элизабет Макговерн), в которой уже появлялся в одноименном сериале. Персонажи, которых сыграют остальные новички, а также сюжет третьей полнометражной истории об английском аристократическом семействе пока держатся в секрете.

Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола и Пол Джаматти снимутся в третьем «Аббатстве Даунтон»
© Кадр из фильма «Аббатство Даунтон 2»

Известно, что к своим ролям вернутся, помимо Макговерн и Джаматти, Хью Бонневиль, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, Филлис Логан, Роберт Джеймс-Коллиер, Джоэнн Фроггатт, Аллен Лич, Пенелопа Уилтон, Лесли Никол, Майкл Фокс, Ракель Кэссиди, Брендан Койл Кевин Дойл, Гарри Хэдден-Пэтон, Софи Макшера и Дуглас Рейт вернутся в третьем фильме. Доминик Уэст также повторит свою роль звезды немого кино Гая Декстера из фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра».

Сценарий написал бессменный шоуранер «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз, а в режиссерское кресло вернется Саймон Кертис, снявший «Аббатство Даунтон: Новая эра» в 2022 году, продюсерами картины будут Гарет Ним, Феллоуз и Лиз Трубридж. Производством занимается Carnival Films при участии Focus Features и Universal Pictures International.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в феврале стало известно о начале съемок в обстановке строгой секретности седьмого сезона «Аббатства Даунтон», а вскоре инсайдеры сообщили и о начале работы над третьим фильмом. Съемки должны начаться летом, а премьера картины запланирована на 2025 год.

Фильмы и сериалы
Аббатство Даунтон
Оставленные
Мишель Докери
Филлис Логан
Лесли Никол
Софи Макшера
Аллен Лич
Брендан Койл
Элизабет Макговерн
Лора Кармайкл
Кевин Дойл
Джим Картер
Пенелопа Уилтон
Пол Джаматти
Майкл Фокс
Джулиан Феллоуз