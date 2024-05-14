Фильмы-миллиардеры не избавили кинотеатры от долгов

Роман Исаев заявил НСН, что предстоящее провальное лето усугубит тяжелое положение кинотеатров: залы закрываются, людей увольняют.

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Российские фильмы-миллиардеры, которые успешно были представлены в начале года, не спасли кинотеатры от долгов, а предстоящее провальное лето только усугубит ситуацию, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

Посещаемость российских кинотеатров, решивших в период с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от «параллельного проката» зарубежного кино, в период длинных майских выходных снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек, пишет «Коммерсант».

«Надо понимать, что ожидается третье подряд провальное лето для кинотеатров и зрителей. Очередной очень тяжелый период для индустрии, который надо будет как-то пройти, дождавшись крупных релизов во второй половине осени», - отметил он.

По словам Исаева, кинотеатры не смогли избавиться от долговой нагрузки, которая появилась еще в 2020 году.

«Кинотеатры с 2020 года обладают черным поясом по оптимизации расходов всех видов и направлений. Конечно, каждый кинотеатр в силу своих возможностей эти инструменты применяет. Кто-то сейчас будет замораживать залы, например. За прошедшие четыре года кинотеатры прошли очень серьезную школу выживания. Все находятся в огромной долговой нагрузке до сих пор, несмотря на потрясающие результаты российского кинематографа в начале этого года. Это помогло решить лишь часть задач, кредитная нагрузка кинотеатров никуда не делась, какие-то долги были закрыты, но предстоящее лето усугубит ситуацию», - предупредил он.

При этом условия ведения бизнеса уже вернулись к доковидным, что только усугубляет пагубное положение кинотеатров.

«При этом владельцы торговых центров, арендодатели возвращают прежние ставки аренды на доковидный уровень, которые кинотеатры сейчас физически тянуть не могут. Долги сформировались еще в 2020 году, а в 2022 случился уход Голливуда, что усугубило ситуацию. Все увольнение персонала, которое было возможно, уже произведено, все сокращения сделаны. Но, например, восемь залов кинотеатра не могут работать с одним сотрудником», - заключил собеседник НСН.

Принципы распределения помощи государства в кино сегодня непонятны никому, это непрозрачный и авторитарный процесс, заявил ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский «Радиоточке НСН».