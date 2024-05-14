Кинотеатры ждут от «Майора Грома» два миллиарда рублей

Роман Исаев заявил НСН, что картина «Майор Гром: Игра» станет последним фильмом-миллиардером в ближайшие полгода.

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Российский фильм «Майор Гром: Игра» должен собрать в прокате минимум два миллиарда рублей после провальных майских выходных, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН. Он отметил, что картина станет финальной в гонке «миллиардеров», в ближайшие полгода крупных релизов индустрия не ожидает.

Посещаемость российских кинотеатров, решивших в период с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от «параллельного проката» зарубежного кино, в период длинных майских выходных снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек, пишет «Коммерсант».

«В мае еще ожидается выход крупного российского релиза «Майор Гром». Он должен привлечь аудиторию в кинотеатры и обязан в этой ситуации собрать хотя бы два миллиарда рублей. Вопрос, сможет ли он это сделать. Лучше, чтобы он собрал три миллиарда рублей, но это пока мечты. В таком случае у кинотеатров будет подушка безопасности на лето. После этого еще полгода ничего с потенциалом на миллиард рублей не предвидится. Это будет лебединая песня кинохождения в весенний период. Потом наступает лето, на протяжении которого никаких крупных новинок не предполагается вообще», - объяснил он.

По словам Исаева, российская киноиндустрия должна зарабатывать минимум четыре миллиарда рублей в месяц, чтобы нормально функционировать.

«Чтобы хорошо себя чувствовать, российская киноиндустрия в месяц должна зарабатывать хотя бы четыре миллиарда рублей. Каждый месяц должен выходить фильм-миллиардер и желательно три-четыре фильма в диапазоне от 500 миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.

Российский фильм «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что уход «большого Голливуда» из страны сыграет на руку создателям картины.