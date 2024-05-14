Николас Кейдж сыграет Человека-паука в новом сериале от Amazon

Николас Кейдж сыграет главную роль в новом сериале о Человеке-пауке, который совместно производят MGM+, Amazon Prime Video.

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Шоу с живыми актёрами получило название «Нуар». Сериал в сеттинге 1930-х годов расскажет историю стареющего детектива, который пытается бороться со своей прошлой жизнью, где он — единственный супергерой в городе.

По данным Variety, работа над «Нуаром» ведётся с февраля прошлого года, но Кейджа решили задействовать в проекте только сейчас. Другие детали, включая дату выхода сериала, пока неизвестны.

Ранее Кейдж озвучивал роль нуарного Человека-паука в мультфильме «Человек-пауке: Через вселенные». Кроме того, для актёра этот проект станет первым сериалом — ранее он играл только в фильмах.