Сегодня на Netflix вышла первая половина третьего сезона сериала «Бриджертоны». Для просмотра уже доступно четыре эпизода. Оставшиеся четыре и, соответственно, вторая половина эпизода, выйдут 13 июня.

© Кадр из сериала "Бриджертоны"

Сериал рассказывает о высшем обществе Англии времён начала XIX века. Ожидается, что к своим ролям вернутся все исполнители главных партий в шоу от Netflix.

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. В мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.