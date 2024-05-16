Вышла первая половина третьего сезона сериала «Бриджертоны»
Сегодня на Netflix вышла первая половина третьего сезона сериала «Бриджертоны». Для просмотра уже доступно четыре эпизода. Оставшиеся четыре и, соответственно, вторая половина эпизода, выйдут 13 июня.
Сериал рассказывает о высшем обществе Англии времён начала XIX века. Ожидается, что к своим ролям вернутся все исполнители главных партий в шоу от Netflix.
Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. В мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.