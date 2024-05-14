Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
Уже 17 июня состоится премьера второго сезона «Дома дракона» — продолжения одного из самых популярных сериалов HBO. Второй сезон будет посвящён полноценному противостоянию двух домов: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.
Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.
Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 17 июня
2-я серия 24 июня
3-я серия 1 июля
4-я серия 8 июля
5-я серия 15 июля
6-я серия 22 июля
7-я серия 29 июля
8-я серия 5 августа