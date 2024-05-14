Уже 17 июня состоится премьера второго сезона «Дома дракона» — продолжения одного из самых популярных сериалов HBO. Второй сезон будет посвящён полноценному противостоянию двух домов: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.

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Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.

Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 17 июня

2-я серия 24 июня

3-я серия 1 июля

4-я серия 8 июля

5-я серия 15 июля

6-я серия 22 июля

7-я серия 29 июля

8-я серия 5 августа